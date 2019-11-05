В Instagram еще одной звездой больше! Мэттью Макконахи сделал первый пост

Амери канский популярный актер Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) на своё 50-летние зарегистрировался в Instagram. За первые сутки на артиста подписались свыше 600 тысяч человек.
Мэттью опубликовал видео, в котором объяснил, что волнуется. Он отметил, что готов к монологу в соцсетях, но не диалогу.
Актриса Риз Уизерспун отреагировала на публикацию Макконахи с восторгом: "Instagram стал еще лучше!".
Пост актера собрал 983 тысячи лайков и свыше 15 тысяч комментариев.
Напомним, ранее Дженнифер Энистон взорвала Instagram своим первым постом. Лазарев тоже оставил сердечки.