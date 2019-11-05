Вт, 5.11.2019
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В Instagram еще одной звездой больше! Мэттью Макконахи сделал первый пост

Мэттью Макконахи

ФОТО: https://www.instagram.com/hello__ru/

Амери канский популярный актер Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) на своё 50-летние зарегистрировался в Instagram. За первые сутки на артиста подписались свыше 600 тысяч человек. 

Мэттью опубликовал видео, в котором объяснил, что волнуется. Он отметил, что готов к монологу в соцсетях, но не диалогу. 

Актриса Риз Уизерспун отреагировала на публикацию Макконахи с восторгом: "Instagram стал еще лучше!". 

Пост актера собрал 983 тысячи лайков и свыше 15 тысяч комментариев. 

Напомним, ранее Дженнифер Энистон взорвала Instagram своим первым постом. Лазарев тоже оставил сердечки

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officially mcconaughey

Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

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