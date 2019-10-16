Ср, 16.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Энистон взорвала Instagram своим первым постом. Лазарев тоже оставил сердечки

Энистон взорвала Instagram своим первым постом. Лазарев тоже оставил сердечки

Дженнифер Энистон

ФОТО: depositphotos.com

Актриса Дженнифер Энистон завела Instagram и выложила первую фотографию - ей стало селфи с актерами из легендарного сериала "Друзья". Стоит ли говорить, что за неполные сутки публикация собрала уже более 8 миллионов лайков! 

Актриса подписала пост кратко: "Теперь мы еще и в Instagram друзья. Привет, Instagram 👋🏻".

В кадр попали Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри. Похоже, у звезд выдалось свободное время и они собрались на ужин дома у Кортни Кокс и сделали совместное фото, отмечает "Медуза".

Помимо того, что у Энистон на момент публикации уже набралось более 6 миллионов подписчиков, под этим постом началась всемирная перепись знаменитостей.

Там отметилась Мария Шарапова, написав, что это "лучшие новости вторника", а Сергей Лазарев оставил в комментариях сердечки.

Там же есть комментарии и многих голливудских звезд - от Риз Уизерспун, Оливии Уайлд, Адама Сэндлера, Джастина Теру и не только.

Напомним, сериал "Друзья" о жизни шести молодых людей в Манхэттене шел с 1994 по 2004 год. Всего было снято десять сезонов. В этом году сериалу исполнилось 25 лет, но его слава до сих пор жива.

Вот это фото!

Читать также

Актуально

Политика | 7:00
НАВЕРХ