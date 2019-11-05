Джонсона обвиняют в задержке публикации сообщения о вмешательстве РФ в референдум по Brexit

Депутаты парламента Великобритании во вторник раскритиковали правительство, которое якобы задерживает публикацию сообщения о вмешательстве России в кампанию перед референдумом по Brexit в 2016 году, пытаясь таким образом достичь, чтобы наиболее компрометирующие детали не были разглашены до запланированных на 12 декабря досрочных парламентских выборов, сообщает DPA.
Как пояснил ВВС министр юстиции Майкл Гоув, в связи с сообщением проводятся "соответствующие процедуры" и оно будет опубликовано "в свое время".
На вопрос, пытается ли правительство не допустить публикации сообщения до 12 декабря, министр сказал: "У меня с этим сообщением нет никакой связи".
"Майкл Гоув оскорбляет дух общества. Ясно, что правительство здесь не соблюдает обычный процесс. Это пахнет сокрытием", - указал в твиттере оппозиционер член парламента Великобритании Чука Умунна.
Покинувший ряды консервативной партии проевропейский парламентарий Доминик Грив во вторник подал в парламент срочный вопрос, потребовав ответа правительства.
Грив возглавляет парламентский комитет по разведке и безопасности, который подготовил сообщение.
Комитет указал, что сообщение премьер-министру Борису Джонсону направил 17 октября, добавив, что надеется, что "будет такая ситуация, чтобы можно было опубликовать сообщение незамедлительно".
"Я не вижу причин, почему [Джонсон] мог бы хотеть не допустить публикации этого сообщения", - сказал Грив ВВС.
"[Комитету] кажется, что это сообщение значительное, так как мы знаем - и мне кажется, что это общепринятая оценка, - что русские уже ранее пытались вмешаться в демократические процессы других стран", - добавил он.