"Когда мы идём вместе, он так гордо: "Моя мама!". 50-летняя юрмальчанка, которая меняет себя и мир вокруг

- Да мне плевать. [смеется] Это их проблемы, а не мои. Нет, ну бывает, что могут что-то сказать, что мне не понравится. Помню, что один раз пошла в поликлинику, там сидели какие-то тётушки и что-то сказали. Они же не говорят в лицо - прошла метр и в спину говорят. И я развернулась, переспросив. И тишина. Это вот был самый-самый негативный комментарий. Может быть я просто не обращаю внимания.

- А что Вы можете посоветовать тем, кто хочет тоже таких ярких красок в своём имидже, но не может решиться?

- Главное начать понемножку. Тут вопрос "насмотренности". Когда всё вокруг серое и чёрное, то для тебя рыжие волосы - яркие. А когда всё вокруг разноцветное - то уже и синий не выбивается.

Можно смотреть в интернете видео, фотографии стилей. Есть такой конкурс парикмахеров Color Zoom. В прошлом году там были, например, цвета седины с оттенками. А в этом году - взрыв красок! Причём не пряди, а, например, прямоугольник красный на синем фоне. Чем дольше смотришь, тем больше кажется, что это ничего. Когда видишь это первый раз - шокирует, а со временем уже и нормально.

Можно начать просто постепенно. Маленькое что-то, прядочку покрасить, и так постепенно ко всей голове. [смеется]

Есть, например, стилист Янина Цыбульская, я покупала у неё пару семинаров.

Да и я пользуюсь теми красками, которые быстро смываются. То есть, если тебе не понравится - ничего страшного. Если хочешь - можешь поддерживать. Мне нравится тем, что я могу имидж всё время менять.

Идея и вдохновение

- Мода - это приоритет?

- Первоначально хотелось выглядеть современно. Читала блоги разные. Позднее я пришла к выводу, что не всё, что модно - моё. Вот сейчас, например, в моде верблюжьи цвета, карамель. Это не значит, что я наступив на горло собственным желаниям буду носить это. Я примерно знаю, какие цвета мне нравятся и подходят и из того что модно - выберу то, что моё. Если не модно - плевать! Буду одеваться как нравится. Но не буду врать, мне приятно, если на улице кто-то обращает внимание. Улыбнулся или что-то - мне приятно, что я вызываю у кого-то положительные эмоции.

Даже если ему смешно, а не просто понравилось, я всё равно считаю, что это уже положительные эмоции.

Хотя не скажу, что этого много.