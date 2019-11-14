"Когда мы идём вместе, он так гордо: "Моя мама!". 50-летняя юрмальчанка, которая меняет себя и мир вокруг
Она - простой работник в сфере торговли. Хотя "простой" назвать её трудно. Яркая причёска, поездки по городу на самокате, необычные и модные наряды, молодость, проведенная в цирковой студии, а также большое количество домашних животных - это всё о жительнице Юрмалы Лене.
Иногда говорят, что когда дома более двух котов - дама одинока, но этот стереотип не про нашу героиню: у неё замечательная семья, а также друзья и знакомые по всему миру. Лена может заразить своим оптимизмом любого, вдохновив не бояться быть собой!
Своего возраста она не скрывает, ей уже через несколько месяцев исполнится 50 лет.
"А что тут скрывать-то? Такой момент настаёт в жизни, что ты начинаешь гордиться своим возрастом! Когда было 40... вот тогда был кризис, а сейчас наоборот!"
- говорит Лена.
Однако на эксперименты со внешностью женщина решилась относительно недавно - примерно пять лет назад, хотя ей самой кажется, что "яркая" такая она намного дольше.
Первые шаги к яркому имиджу
"Вообще я всегда хотела покраситься в синий цвет. Ну вот прямо в синий-синий. Но тогда не было мастеров по цветам", - рассказывает Лена. Так как красок тогда было мало, она решила подобрать и купить что-то сама и отправиться к своему мастеру, с которой знакома 20 лет.
Несколько раз Лена пробовала ходить в другие салоны, где есть краски, но не срослось.
"Там, где я была, - много клиентов, но
я просто не почувствовала заинтересованности мастера. То есть стоит дорого, но человеку не очень интересно. Хочется ещё и процесс, чтобы мастер был вовлечён..."
- призналась Лена.
"Сначала мы просто коротко подстригли длинные светлые волосы, которые были ниже плеч. Потом покрасили в доступные цвета - рыжий, чёрный, чёрный с перьями типа махагони. Большого выбора не имелось. Затем постепенно переходила в ярко-красный. Этот цвет ещё можно было найти. Поначалу моя мастер опасалась. Но что она ни делает - всегда всё нравится!" - говорит Лена и добавляет, что сейчас уже мастер вполне спокойно воспринимает ее "заказы".
- Выбор таких ярких цветов - это желание выделиться?
- Мне вокруг не хватает цвета! Я для себя решила так: у кого-то слух музыкальный и он слышит частоту звука. А вот если цвет... Мне кажется, что всё кругом тусклое, однообразное. Мне хочется, чтобы был какой-нибудь всплеск! А раз его нет, берёшь на себя это дело. [Смеется]
Отношение окружающих
- Как муж относится?
- Он не критик. Вообще. Он может сказать, что ему что-то на ком-то не нравится. А на мне - не помню такого, чтобы он говорил. У нас просто так:
это моя внешность, и я делаю с ней всё, что хочу. Я же не нарушаю никакие законы. Это мой личный выбор, что надевать и как выглядеть.
Хотя, вспомнила, был случай, когда он сказал, что зелёные волосы ему не нравятся.
- Сын как относится?
- Ой, он всегда прям гордится. Мы когда идём вместе, он так гордо: "Моя мама!". Все друзья всегда подходят поздороваться - своя.
- А как ваш образ воспринимают коллеги по работе?
- Вообще я побаивалась. Был период, пока я не работала и могла делать всё, что хочу. Потом я пошла на работу. У нас, конечно, дресс-код на есть, и это оговорено: ничего яркого, никакого экстравагантного пирсинга, татуировок.
Однажды я пришла с прической, в принципе, обычного цвета, но с небольшими яркими участками. Не бросалось в глаза, и ничего такого не сказали. В следующий раз уже была посмелее.
[Смеется] Уже побольше покрасила.
Затем появился кто-то из нашего руководства - сказано ничего такого не было, но я поняла, что, мол, слишком вызывающе. И так совпало, что в этот же день приходили клиенты-иностранцы - делали комплименты: "У вас такие красивые волосы!". И вот как-то прокатило. Теперь это воспринимается нормально - у меня это может быть.
Иногда говорят: "Ой, Лена, что-то ты очень яркая сегодня", - но я отвечаю; "Не волнуйтесь, это смоется через две недели". [Смеется]
- А клиенты как?
- Им очень нравится. От простых взглядов - до комплиментов. Причем это могут быть и какие-нибудь пожилые дамы, и молодежь, иностранцы. Первыми, от кого я получала комплименты, были иностранцы, а сейчас - кто угодно. Например, я всегда считала, что мужчины примерно моего возраста более консервативны. Но бывают и такие делают комплименты.
Бабушки иногда говорят - если бы я была помоложе и посмелее, то я бы тоже так сделала.
Недавно на остановке одна женщина со своей мамой стояла. Ей было лет 40, а маме - за 60. Она спросила у мамы, почему бы ей так не покраситься, на что получила ответ: "Я что, с ума сошла?". На что та ей: "А по-моему, очень симпатично". [Смеется]
Райская птица
- А был комплимент, который запомнился больше всего?
- Не могу так сразу сказать. Помню, что один раз шла в магазин и подбежали детки лет 7-8 и начали вокруг меня танцевать и петь "despacito", они сказали - у вас такие красивые волосы, и убежали дальше.
Как-то пришёл на работу клиент, а у меня были покрашены волосы в розовый, зелёный... Он сравнил с райской птицей и всё такое. Несколько месяцев назад, покрасив волосы в ярко розовый, встречаю его на переходе.
Он - здравствуйте! Почему вы поменяли цвет волос? Зелёный - это ваш цвет. Зачем вы перекрасились!
- А негативная реакция часто бывает?
- Редко говорят что-то, но могут посмотреть.
- А как вы реагируете на это?
- Да мне плевать. [смеется] Это их проблемы, а не мои. Нет, ну бывает, что могут что-то сказать, что мне не понравится. Помню, что один раз пошла в поликлинику, там сидели какие-то тётушки и что-то сказали. Они же не говорят в лицо - прошла метр и в спину говорят. И я развернулась, переспросив. И тишина. Это вот был самый-самый негативный комментарий. Может быть я просто не обращаю внимания.
- А что Вы можете посоветовать тем, кто хочет тоже таких ярких красок в своём имидже, но не может решиться?
- Главное начать понемножку. Тут вопрос "насмотренности". Когда всё вокруг серое и чёрное, то для тебя рыжие волосы - яркие. А когда всё вокруг разноцветное - то уже и синий не выбивается.
Можно смотреть в интернете видео, фотографии стилей. Есть такой конкурс парикмахеров Color Zoom. В прошлом году там были, например, цвета седины с оттенками. А в этом году - взрыв красок! Причём не пряди, а, например, прямоугольник красный на синем фоне. Чем дольше смотришь, тем больше кажется, что это ничего. Когда видишь это первый раз - шокирует, а со временем уже и нормально.
Можно начать просто постепенно. Маленькое что-то, прядочку покрасить, и так постепенно ко всей голове. [смеется]
Есть, например, стилист Янина Цыбульская, я покупала у неё пару семинаров.
Да и я пользуюсь теми красками, которые быстро смываются. То есть, если тебе не понравится - ничего страшного. Если хочешь - можешь поддерживать. Мне нравится тем, что я могу имидж всё время менять.
Идея и вдохновение
- Мода - это приоритет?
- Первоначально хотелось выглядеть современно. Читала блоги разные. Позднее я пришла к выводу, что не всё, что модно - моё. Вот сейчас, например, в моде верблюжьи цвета, карамель. Это не значит, что я наступив на горло собственным желаниям буду носить это. Я примерно знаю, какие цвета мне нравятся и подходят и из того что модно - выберу то, что моё. Если не модно - плевать! Буду одеваться как нравится. Но не буду врать, мне приятно, если на улице кто-то обращает внимание. Улыбнулся или что-то - мне приятно, что я вызываю у кого-то положительные эмоции.
Даже если ему смешно, а не просто понравилось, я всё равно считаю, что это уже положительные эмоции.
Хотя не скажу, что этого много.
Я могу носить какую-то немодную вещь долго, если мне она просто нравится. Мода - не моя основная или главная цель. Мне нравится то, что за рамками - необычный крой, странная непривычное решение цветовое, материал. Даже вязать начала, потому что иногда хочется воплотить идеи или носить что-то оригинальное.
Да и сейчас можно всё примерить и попробовать. Вот aliexpress - пробуй всё что хочешь за недорого [смеется]. Да и всё доступно.
Не надо стесняться идти в молодёжный магазин, чтобы что-то себе купить.
Мы, кстати, с племянницами обмениваемся. У меня их две - одной 18, другая во втором классе. Например, начали входить в моду поясные сумки, сразу же как только начинали появляться - племянницы сказали, что им тоже нужно - поменялись временно. Нет никакой проблемы в том, чтобы надеть то, что племянница носит. Ничего страшного!
Но в целом мне хочется, все-таки немножко выделяться. Когда это носят все - мне уже неинтересно. Мода она как делится?
Сначала - это ужасно, потом - шокирует, через время - вроде ничего, затем - носят все и вот - старомодное.
Я, конечно, в первый отряд не попаду, нет таких возможностей. Но во второй-третий хочется.
- Где черпаете вдохновение?
- Да многие есть блоги стилистов интересных.
Но был, один случай, когда с коллегами ходили в бар. Я там пила коктейль Malibu Sunrise. Он так понравился, что вдохновил покрасить волосы в такие цвета - красный, жёлтый, фиолетовый. Сочетание цветов очень классное.
- Несёт ли ваш образ какую-то идею?
- Основная моя идея в том, что человек имеет право позволить себе быть таким, каким хочет. И ему не надо спрашивать разрешения соседей, коллег, мамы и так далее. Это его жизнь.
А они свою пусть украшают, как им нравится.
Хочет ли он сливаться с миром или выделяться - это выбор человека. И на любой он имеет право.
Как Лену завоевали котики
Один раз количество котов породы сфинкс в доме Лены достигло - 20. В настоящее время у женщины дома восемь котов. Всё объясняется просто - когда-то у неё был свой питомник.
"Собаки близки к душе, занималась дрессировкой и в цирковой студии мы выступали... Мне нравились собаки, то, что она меня понимает, и как можем что-то придумать. Это дружба была. А тут кот", - отметила Лена.
Увидев фотографию лысого кота в одном из журналов, она поняла, что "запал в самое сердце". Лена и не скрывает, почему выбор пал именно на такое животное: "Думаю, сразу понятно, что мне нужно что-то такое, чего нигде нет".
Лене они так понравились, что она решила отправиться на выставку, где и продавались сфинксы.
Ушла c выставки она без кота, но по удачному стечению обстоятельств, спустя время в доме появились две особи по кличке Ева и Ангел. Спустя некоторое время количество животных только возросло.
Сейчас у женщины много друзей и знакомых, которым она продала животных. "Общаемся до сих пор и иногда так приятно видеть животных со второго помета - это же когда было. Лет 15 назад. Один фотограф из Финляндии присылает фотографии. Так приятно бывает видеть, что вот, где-то продолжается Ева", - с улыбкой вспоминает женщина.
Однако спустя время, уже на тот момент ярая кошатница, поняла, что на всё не хватает здоровья.
- Так почему осталось так много котов?
- Зная, что люди бывают безответственными, тех, котят, что считала неконкурентоспособными - сразу кастрировала. Я считаю, что это всё ответственность заводчика. К тому же старалась продать котёнка людям, которым доверяю. Хотя и тут обжигалась.
Это дело вообще очень затратное. Кто делает деньги на разведении - либо вообще не вкладывает в животное, либо есть работа, которая покрывает затраты. Продавая котят - на них не заработать. Либо ты их всех продаешь на разведение - тогда порода страдает, отсева нет. Моя мера ответственности не позволила так поступать. Мы закрылись.
Кого смогла - продала, кого нет - остались дома. Это кто? Старенькие, кастрированные. Кого-то сестра взяла, подруга сестры. Чужим людям не могу просто так отдать.
Сейчас их восемь. Самым младшим два года. Я их периодически продаю, когда муж уже сильно начинает ворчать. Дам объявление - не продались, ну и дальше живут. Да, я бы очень хотела их пристроить. Конечно, когда животных дома много - большая конкуренция за внимание хозяина. Им не хватает достаточно ласки и внимания. Есть же разница двое животных или восемь.
Работа в цирке
- Вы что-то сказали о цирке. Расскажите.
- Мне было или 15 лет. Я пошла заниматься брейком. Все же чем-то занимались. Хотя это очень натянуто говорить "заниматься". Месяца два походила, волну научилась делать. Там познакомилась с одной девочкой. Оказалось, что она была из цирковой студии, которая раньше была при вагоностроительном заводе. Она мне дала пригласительные на их ежегодный отчётный концерт. После него я подошла к их руководителю. Говорю - у меня есть дрессированная собака. Не надо? Сказал приводить, посмотрим. Привела, так и осталась.
Но тут важно понимать, что это не цирк, а студия при вагоностроительном заводе, где руководил бывший артист цирка.
Он учил деток жонглировать, акробатике и подобному. Они ездили по городам Латвии выступать. Выступали даже в дворце культуры. Шились костюмы, блёстки, всё красиво... Раз в год мы выступали в цирке на арене. Даже в Москву ездили на фестиваль молодежи.
Выступала с собакой. Потом так уже всё вышло, я повзрослела, собака умерла. Я всё бросила. Началась скучная жизнь и всё такое.
- А хотелось это продолжить?
- В тот момент, когда я там была, мне это было интересно. Но стать дрессировщиком почти невозможно. Можно стать двумя путями: если ты уже заслуженный артист. Заслуженный! То есть тебе уже можно доверить животное. Или ты из цирковой семьи, где есть дрессировщики, и ты продолжаешь дело.
Но! Когда ты видишь всё с той стороны - это жестоко по отношению к животным. Некоторые вещи было дико видеть. Вот сейчас есть такой принцип дрессуры у собак - "аджилити" [англ. agility — быстрота, проворство, ловкость]. Там всё на интересе, животное хочет работать, потому что для него это игра. Я считаю, что это самый главный и правильный принцип дрессировки. Животные настолько хотят что-то делать. Для них - это жизнь. Это я понимаю.
Не знаю, может и возможно диких животных по такому принципу дрессировать... Но тогда я была шокирована, мне не хотелось такого.
"Всегда захочется поярче"
По словам нашей героини, сейчас у неё "затишье", как в модном плане, так и бытовом.
"Минимализм. Выжидаю. Пока нет особых планов. Сейчас присмотрела новые краски. Хочется бирюзовый с фиолетовым и розовым. Вообще я жду момент, когда полностью поседеют волосы, чтобы ходить седой. Но я знаю, что мне не хватит цвета. Так что, думаю - долго не выдержу. Захочется чего-то поярче. Особенно в осеннее время года", - сказала Лена неделю назад. Однако буквально на днях она снова поменяла свой цвет волос и стрижку. Ей несомненно идёт, смотрите!