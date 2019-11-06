Lufthansa в четверг и пятницу отменит 1300 рейсов

Авиакомпания указывает, что в четверг она сможет обеспечить 2300 из 3000 запланированных рейсов, а также 2400 рейсов в пятницу.

Забастовка повлияет примерно на 180 000 пассажиров.

Как известно, профсоюз стюардов Германии UFO в понедельник призвал стюардов Lufthansa провести в четверг и пятницу забастовку, чтобы потребовать увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

Забастовку планируется начать в среду в 23 часа (в полночь по латвийскому времени) и завершить в пятницу в 23 часа.

Профсоюз поясняет, что в обострении несогласия виновно нежелание авиакомпании проводить переговоры.

UFO уже проводил забастовку 20 октября, которая повлияла на авиакомпании группы Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa CityLine и SunExpress. Однако Lufthansa забастовка не коснулась, так как предприятие предложило увеличение зарплат на 2%.