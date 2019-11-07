Кальюлайд: я немного разочарована тем, что коалиция не перевела образование на эстонский язык

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила разочарование тем, что нынешняя правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования на эстонский язык. Об этом она заявила в интервью Латвийскому телевидению.
"На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотическая из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет", – заявила Кальюлайд.
Она также считает нормой обеспокоенность Эстонии по поводу языка:
"Мы все патриоты и гордимся своей культурной идентичностью. Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка".
"Если вы посмотрите на это с точки зрения прав человека, то мы, как развитая европейская страна, должны предоставить всем людям, которые здесь живут, равные возможности для интеграции в наше общество. Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском", - добавила президент соседнего государства.