Кальюлайд: я немного разочарована тем, что коалиция не перевела образование на эстонский язык

"На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотическая из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет", – заявила Кальюлайд.