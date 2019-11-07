Без Ракеля и Карашаускса. Тренер назвал состав сборной Латвии на матчи против Словении и Австрии

В четверг, 7 ноября, главный тренер сборной Латвии по футболу Славиша Стоянович назвал список футболистов, которые включены в заявку на заключительные два ноябрьских матча в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Всего главный тренер сборной Латвии вызвал 24 футболиста. Среди всех этих футболистов только вратарь Роберт Озолс пока не выходил на поле в футболке сборной Латвии.
Напомним, что 16 ноября сборная Латвии на выезде сыграет против Словении, а 19 ноября команду Стояновича ожидает матч против Австрии на стадионе "Даугава" в Риге.
"Ожидаю два сложных матча. Обе сборные продолжают бороться за второе место в группе. Надеюсь, что игроки приедут мотивированными, как это было в октябре. Карашаускса нет в сборной, потому что у него проблемы со здоровьем. Ракеля нет по ряду причин - у него проблемы в клубе", - сказал Стоянович.
В данный момент сборная Латвии занимает последнее место в своей группе - подопечные Стояновича потерпели поражения во всех восьми матчах отборочного этапа Евро-2020.
Список кандидатов в сборную Латвии на отборочные матчи ЕВРО-2020:
Вратари: Андрис Ванинс ("Цюрих", Швейцария), Павел Штейнбор ("Арка", Польша), Роберт Озолс ("Рига").
Защитники: Антоний Черномордый ("Рига"), Виталий Ягодинский, Роберт Савалниекс (оба - РФШ), Каспар Дубра ("Александрия", Украина), Марцис Ошс ("Ксамакс", Швейцария), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения"), Игорь Тарасов ("Спартак"), Райвис Юрковскис ("Лиепая").
Полузащитники: Кристерс Тоберс, Мартиньш Кигурс, Янис Икауниекс (все - "Лиепая"), Ритварс Ругинс, Олег Лайзанс, Владимир Камеш (все - "Рига"), Андрей Цыганик, Давис Икауниекс (оба - РФШ), Эрик Пунцулс ("Валмиера"), Даниэль Онтужанс ("Бавария", Германия).
Нападающие: Владислав Гутковскис ("Брук-Бет Термалица", Польша), Роберт Улдрикис ("Сьон", Швейцария), Владислав Фёдоров ("Рига").