Без Ракеля и Карашаускса. Тренер назвал состав сборной Латвии на матчи против Словении и Австрии

Всего главный тренер сборной Латвии вызвал 24 футболиста. Среди всех этих футболистов только вратарь Роберт Озолс пока не выходил на поле в футболке сборной Латвии.

Напомним, что 16 ноября сборная Латвии на выезде сыграет против Словении, а 19 ноября команду Стояновича ожидает матч против Австрии на стадионе "Даугава" в Риге.

"Ожидаю два сложных матча. Обе сборные продолжают бороться за второе место в группе. Надеюсь, что игроки приедут мотивированными, как это было в октябре. Карашаускса нет в сборной, потому что у него проблемы со здоровьем. Ракеля нет по ряду причин - у него проблемы в клубе", - сказал Стоянович.