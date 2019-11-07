Выходной в День Лачплесиса вместо 1 мая: Сейм передал инициативу на рассмотрение комиссии

В четверг, 7 ноября, Сейм передал на рассмотрение комиссии по правам человека и общественным делам предложение национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK по поправкам к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, предусматривающее, что День Лачплесиса 11 ноября станет выходным, а выходной 1 мая будет отменен.
За законопроект проголосовали 43 депутата, против было 23, пять депутатов воздержались.
В коалиции нет единодушия по этому предложению - почти все депутаты партии KPV LV вместе с "Согласием" проголосовали против передачи поправок комиссии, а представители "Нового Единства" воздержались.
Visu Latvijai!-TB/LNNK заявило, что значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и всех пострадавших в войне, но и борцов за свободу Латвии.
В пояснении к инициативе говорится, что 11 ноября проводится много мероприятий, официальных и добровольных, поэтому нужно дать людям возможность принять в них участие.
1 мая - праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвийской Республики - предлагается включить в список памятных и отмечаемых дней, а от статуса выходного отказаться. Таким образом, общее число праздничных выходных дней в Латвии не изменится.