Чт, 7.11.2019
По-моему, Тимати следовало бы сделать правильные выводы, и Латвия дала четкий сигнал, что будет в том случае, если этот исполнитель в открытой или скрытой форме будет смущать жителей Латвии, пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами. Сандис Гиргенс о "черном списке" для Тимати
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Выходной в День Лачплесиса вместо 1 мая: Сейм передал инициативу на рассмотрение комиссии

Выходной в День Лачплесиса вместо 1 мая: Сейм передал инициативу на рассмотрение комиссии

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 7 ноября, Сейм передал на рассмотрение комиссии по правам человека и общественным делам предложение национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK по поправкам к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, предусматривающее, что День Лачплесиса 11 ноября станет выходным, а выходной 1 мая будет отменен.

За законопроект проголосовали 43 депутата, против было 23, пять депутатов воздержались.

В коалиции нет единодушия по этому предложению - почти все депутаты партии KPV LV вместе с "Согласием" проголосовали против передачи поправок комиссии, а представители "Нового Единства" воздержались.

Visu Latvijai!-TB/LNNK заявило, что значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и всех пострадавших в войне, но и борцов за свободу Латвии.

В пояснении к инициативе говорится, что 11 ноября проводится много мероприятий, официальных и добровольных, поэтому нужно дать людям возможность принять в них участие.

1 мая - праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвийской Республики - предлагается включить в список памятных и отмечаемых дней, а от статуса выходного отказаться. Таким образом, общее число праздничных выходных дней в Латвии не изменится.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ