Выходной в День Лачплесиса вместо 1 мая: Сейм передал инициативу на рассмотрение комиссии

За законопроект проголосовали 43 депутата, против было 23, пять депутатов воздержались.

В коалиции нет единодушия по этому предложению - почти все депутаты партии KPV LV вместе с "Согласием" проголосовали против передачи поправок комиссии, а представители "Нового Единства" воздержались.

Visu Latvijai!-TB/LNNK заявило, что значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и всех пострадавших в войне, но и борцов за свободу Латвии.

В пояснении к инициативе говорится, что 11 ноября проводится много мероприятий, официальных и добровольных, поэтому нужно дать людям возможность принять в них участие.