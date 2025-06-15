После распределения постов в Рижской думе только "Новое Единство" осталось недовольным

Четыре партии, избранные в новый созыв Рижской думы, уже за неделю смогли договориться о совместной работе, кандидатуре мэра и количестве вице-мэров. Однако с распределением сфер ответственности все шло не так гладко, и еще в четверг вечером политики неофициально оценивали шансы на создание коалиции под руководством кандидата в мэры от "Прогрессивных" Виестурса Клейнбергса как "50 на 50". Наибольшие опасения вызывали не идеологические разногласия, а амбиции и стремление к должностям. Тем не менее, как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, в конечном итоге недовольным распределением мог остаться только один партнер - Новое Единство действующего мэра Вилниса Кирсиса.
Переговоры по формированию коалиции в Рижской думе начались с "осторожного оптимизма" и "без ультиматумов", однако за пределами публичных встреч напряженность была ощутимой. Поэтому в пятницу, 13 июня, после того как все четыре партии подтвердили готовность работать вместе и договорились о распределении сфер ответственности, кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс смог с облегчением выдохнуть.
"Я думаю, что самым большим вызовом и сложностью на самом деле было добиться того, чтобы у всех наших партнеров по сотрудничеству возникло ощущение, что мы будем работать на равных условиях и действительно будем равноправными партнерами, потому что опыт с разными политическими силами, как в правительстве, так и в Рижской думе, был разным. И именно для достижения этого нам пришлось договориться о введении третьего поста вице-мэра", - сказал Клейнбергс после переговоров.
Определенную роль в этом сыграл и тактический шаг "Прогрессивных" - предоставить Объединенному списку не только пост вице-мэра, на котором настаивал лидер списка Марис Спринджукс, но и руководство одного из думских комитетов. Сами "Прогрессивные" будут возглавлять два комитета: Комитет по финансовым и административным делам - ее традиционно возглавляет мэр - и комитет по делам транспорта и сообщения.
"Мы оценили и работу коллег, проделанную ранее, и, конечно, не все получили то, чего хотели. Мы тоже, чтобы достичь этого баланса, были готовы отказаться от комитетов, которые для нас важны. Но мы поняли, что если будем работать вместе, одной командой, то все равно добьемся результата - независимо от того, возглавляет ли комиссию конкретный политик или в ней работает заместитель, который "горит" этой темой", - прокомментировал распределение комитетов Клейнбергс.
У Национального объединения будет три комитета: комитет по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции, комитет по жилью и окружающей среде и комитет по имуществу. Возглавить комитеты могут депутаты с опытом работы в Рижской думе - Дайнис Лоцис и Гирт Лапиньш. У бывшего журналиста Ансис Пуполс есть лишь символический политический опыт - несколько месяцев в уходящем Европарламенте, и его кандидатура на пост руководителя комитета всерьез не рассматривается.
Действующий и, скорее всего, будущий вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс не скрывает, что партия согласилась на такое распределение довольно быстро, хотя логично было бы предположить, что у новых депутатов фракции - поэтессы и активистки Лианы Ланги и главы Латвийской ассоциации многодетных семей Элины Трей - мог бы быть интерес к сфере образования и культуры.
"Разумеется, образование стояло сразу после комитета по вопросам имущества как приоритет. Комитет по имуществу - потому что мы там уже начали работать и успешно себя проявили. Но, конечно, с идеологической точки зрения мы хотели расшириться именно в направлении комитета по образованию, так как это соответствует нашей программе, нашим идеям и целям", - пояснил Ратниекс.
"Если у других партнеров по коалиции категорическое неприятие такой идеи, то, на мой взгляд, на данный момент у нас и не было другой альтернативы. В любом случае эти вопросы останутся на нашей повестке. Мы также будем отвечать за вопросы безопасности", - добавил политик.
Комитет по образованию, культуре и спорту, скорее всего, продолжит возглавлять Лайма Гейкина, которая на этих выборах шла по списку "Нового Единства".
"Есть сферы, в которых важно не впадать в крайности - не быть ни слишком консервативными, ни чрезмерно либеральными. "Единство" это центристская сила. Где провести эту черту? Образование как раз та сфера, где недопустимы радикальные проявления какой-либо идеологии", - сказал нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис.
В новом созыве он может занять пост вице-мэра по вопросам образования и семьи, так как его партии также доверено руководство Комитетом по социальным вопросам.
По информации De facto, JV настойчиво добивалось, чтобы Инесе Андерсоне позволили сохранить руководство Комитетом по строительству, но в пятницу стало ясно, что этого не произойдет.
Некоторое разочарование в партии по этому поводу все же ощущается. "Сейчас не время что-то требовать или спорить о должностях. Поэтому мы, в любом случае, поддерживаем движение вперед. А как эта комбинация будет работать, это уже решение лидера коалиции [Клейнбергса], и в его власти то, как он все организовал", - уклончиво прокомментировал ситуацию Кирсис.
Скорее всего, Комитет по социальным вопросам возглавит либо Андерсоне, либо нынешняя вице-мэр Линда Озола, которая также шла от "Нового Единства". "Новому Единству" также предстоит решить, кто возглавит их фракцию, так как многолетний ее лидер Олаф Пулкс не был переизбран.
Тем временем лидер "Объединенного списка" Марис Спринджукс выглядел самым удовлетворенным после встречи четырёх партий.
Скорее всего, все четыре депутата его фракции получат должности: он сам станет вице-мэром, Эдгар Бергольц возглавит Комитет по строительству, а Ромуалдс Ражукс и Мартиньш Шиц, возможно, займут посты заместителей председателей комитетов.
"Если вы спросите любого мэра или потенциального мэра, который сейчас формирует коалицию - очевидно, что за каждый недостающий голос нужно чем-то заплатить", - комментирует Спринджукс.
"Конечно, каждая партия хочет получить более крупную долю в плане влияния или ответственности. Но сейчас в Риге ситуация такова: либо формируется коалиция с 34 голосами, которая стабильна и способна проработать четыре года, либо, скажем так, подход осуществляется с позиции силы или кого-то втягивают на неравных условиях. Тогда и возникает хрупкость", - добавил он.
Теперь эту "хрупкость", похоже, удалось устранить, и распределение других политических постов не должно помешать началу работы новой коалиции. Однако остается вопрос: как поступит потенциальный мэр Клейнбергс, если партнеры по коалиции начнут требовать должности в исполнительной власти для связанных с партиями лиц?
"На мой взгляд, "Прогрессивные" достаточно четко показали, что мы не заключаем таких сделок. Как мы начали почти пять лет назад - все директора департаментов, все высокопоставленные чиновники, члены правлений и советов муниципальных предприятий отбираются на конкурсной основе - так будет и при моем руководстве. Ни шаг вправо, ни шаг влево. Если будет давление - поверьте, вы об этом узнаете", - пообещал Клейнбергс.
Первое заседание новой Рижской думы, на котором предстоит голосование за мэра, скорее всего, состоится сразу после праздника Лиго.
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