После распределения постов в Рижской думе только "Новое Единство" осталось недовольным

"Мы оценили и работу коллег, проделанную ранее, и, конечно, не все получили то, чего хотели. Мы тоже, чтобы достичь этого баланса, были готовы отказаться от комитетов, которые для нас важны. Но мы поняли, что если будем работать вместе, одной командой, то все равно добьемся результата - независимо от того, возглавляет ли комиссию конкретный политик или в ней работает заместитель, который "горит" этой темой", - прокомментировал распределение комитетов Клейнбергс.

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У Национального объединения будет три комитета: комитет по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции, комитет по жилью и окружающей среде и комитет по имуществу. Возглавить комитеты могут депутаты с опытом работы в Рижской думе - Дайнис Лоцис и Гирт Лапиньш. У бывшего журналиста Ансис Пуполс есть лишь символический политический опыт - несколько месяцев в уходящем Европарламенте, и его кандидатура на пост руководителя комитета всерьез не рассматривается.

Действующий и, скорее всего, будущий вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс не скрывает, что партия согласилась на такое распределение довольно быстро, хотя логично было бы предположить, что у новых депутатов фракции - поэтессы и активистки Лианы Ланги и главы Латвийской ассоциации многодетных семей Элины Трей - мог бы быть интерес к сфере образования и культуры.