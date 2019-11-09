Сб, 9.11.2019
Здесь больше нет речи о повышении уровня благосостояния медиков и повышении зарплат, речь идет о том, что скоро на отделения придется вешать таблички, что в связи с нехваткой сотрудников отдел к сожалению закрыт, так как работать некому. Угис Зариньш, главврач больницы травматологии и ортопедии

Рига приглашает на выставку военной техники и экипировки

У Военного музея зажжен костер памяти борцов за свободу

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В честь Дня Лачплесиса в субботу, 9 ноября, у Пороховой башни состоится выставка военной техники и экипировки, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Выставка военной техники и экипировки вооруженных сил Латвии и союзников будет открыта  в субботу с 10 до 16 часов, а также 11 ноября - с 10 до 21 часа.

День Лачплесиса в Латвии отмечается в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.

Галерея: У Военного музея зажжен костер памяти борцов за свободу

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