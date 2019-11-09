Рига приглашает на выставку военной техники и экипировки

В честь Дня Лачплесиса в субботу, 9 ноября, у Пороховой башни состоится выставка военной техники и экипировки, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.
Выставка военной техники и экипировки вооруженных сил Латвии и союзников будет открыта в субботу с 10 до 16 часов, а также 11 ноября - с 10 до 21 часа.
День Лачплесиса в Латвии отмечается в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.
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