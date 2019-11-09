На детской площадке в Таллинне разлили ядовитую жидкость. Детей доставили в "неотложку"

В пятницу вечером, 8 ноября, в расположенном в центре Таллинна парке Лембиту несколько детей после посещения карусели на детской площадке пожаловались родителям на зуд и пощипывание кожи. Позднее выяснилось, что кто-то облил детский аттракцион опасным веществом, пишет Rus.Postimees.
Информация о политой кислотой карусели быстро распространилась в местной группе Facebook. Выяснилось, что несколько детей, посетивших в пятницу вечером карусель, пожаловались родителям, что кожу на руках щиплет и она зудит.
Одна местная жительница рассказала эстонскому изданию Järva Teataja, что ее муж с дочкой в пятницу вечером пошли кататься на синий аттракцион. Кожа на руках ребенка стала щипать, также была раздражена кожа рук у отца, который прикасался к карусели. А на рейтузах девочки появились следы будто от отбеливающего средства.
Раздражение кожи, следы на рейтузах и своеобразный запах заставили родителей подозревать, что кто-то мог облить карусель кислотой. Позднее в соцсетях распространилась информация, что Спасательный департамент был в парке и отмыл аттракцион.
Хотя сначала показалось, что раздражение на коже как у дочки, так и у отца, прошло через несколько часов. По словам матери, они на следующий день все-таки обратились с ребенком в отделение неотложной помощи, поскольку на коже у девочки был болезненный след от ожога. Мать сказала, что они собираются написать заявление и в полицию.
"Я очень надеюсь, что подобное не повторится. Хочется в родном городе со спокойным сердцем отпускать ребенка на игровую площадку", - сказала мать.
Другая общавшаяся с Järva Teataja мать сказала, что у ее восьмилетнего ребенка на ягодицах остались следы ожога. Хотя ребенок побыл на карусели всего несколько минут.
Состояние ребенка настолько плохое, что в субботу, 9 ноября, его отвезли в отделение экстренной помощи. По словам врача, речь идет об ожоге второй степени. Теперь в течение недели им надо каждый день ходить на осмотр и перевязки. Сидеть ребенок сейчас не может.
"Ребенок сказал, что никогда больше не пойдет в парк", - рассказывает мать.
По ее словам, она обратилась и в полицию.
Речь может идти о средстве для прочистки труб
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра подтвердил, что в пятницу вечером спасатели по просьбе полиции отправились очищать аттракцион в парке Лембиту. Предположительно, на аттракционе было разлито средство для прочищения труб Torusiil.
Полиция ищет свидетелей
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Керли Вирк, вечером 8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что игравший на детской площадке в пайдеском парке Лембиту ребенок почувствовал зуд и покалывание в руках после игры на аттракционах.
"В ходе осмотра места и при исследовании собранных доказательств выяснилось, что, по предварительной информации, кто-то, вероятно, взорвал бутылку бытовой химии на одном из аттракционов детской площадки", - сказал глава полицейского участка Пайде Маргус Тоомсалу.
"Собранная к настоящему времени информация не дает оснований полагать, что кто-то намеренно хотел причинить вред детям на детской площадке. В то же время, игра с такими бытовыми химикатами всегда опасна, и, к сожалению, в данном случае несколько детей впоследствии пострадали", - отметил Тоомсалу.
Он подтвердил, что спасатели быстро отреагировали и очистили аттракционы. Никакой опасности для играющих там они больше не представляют. Полиция начала производство, чтобы определить, кто может стоять за этим.
Как себя правильно вести, если ядовитое вещество попало на кожу:
- Снять загрязненную одежду, избегая дополнительного соприкосновения с химикатом.
- Промыть кожу под холодной проточной водой минимум 15 минут. В случае сильной боли, ожога или воспалении немедленно обратиться к врачу.