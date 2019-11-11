"Я тот человек, который сделает вам чемодан из чьей угодно кожи": Патрик Луи-Виттон и его легендарные изделия

Сейчас уже появились новые варианты этой ткани: наиболее известные из них классический двухцветный и авангардистский в тридцати трёх цветах, но лишь на лаковой коже и джинсовой ткани, а в 2019 году дом Louis Vuitton представил технологичные сумки с гибким дисплеем.

Стоит отметить, что настоящую сумку от Louis Vuitton не каждый может себе позволить.

Цена классической дорожной сумки от 2,5 тысяч долларов, дизайны прошлый лет можно найти и за тысячу долларов, а новые модели стоят от 3,5 тысяч долларов.

По данным издания New Times ежегодно фирма тратит до 20 миллионов евро на борьбу с контрафактным товаром и имеет право даже конфисковать подозрительное изделие-подделку у приобретшего ее покупателя.

Рекомендации, как отличить подделку от оригинала:

- Louis Vuitton продает свою продукцию исключительно в фирменных бутиках (во всем мире около 350);

- на фирменном пакете обязательно имеется надпись "Louis Vuitton — Maison Fondée en 1854 — Paris";

- аксессуары марки запаковываются в фирменные приятные на ощупь коробки со специальным "язычком", помогающим их открывать;

- коробки Louis Vuitton - темно-коричневого цвета снаружи с бежевой выдвижной частью;

- у изделий есть секретная деталь - код даты, который должен совпадать на каждой детали сумки, например, на вложенном кошельке и самой сумке;

- ручки запакованы в целлофан, но только тогда, когда они поступают в магазины, когда же их выставляют на продажу, целлофан обязательно снимают;

- логотип LV очень важен для компании, на фирменных изделиях вы никогда не увидите его кривым, перевернутым или размещенным неправильно.