"Я тот человек, который сделает вам чемодан из чьей угодно кожи": Патрик Луи-Виттон и его легендарные изделия

Французский дизайнер Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя легендарного дома моды Louis Vuitton. 6 ноября стало известно о его смерти. Русский TVNET рассказывает о вкладе дизайнера в индустрию моды и о том, как он к ней пришёл, ведь изначально он всячески открещивался от того, чтобы идти по стопам звездного родственника.
Патрик-Луи Виттон с 1990 года возглавлял отдел спецзаказов. В итоге дизайнер вошел в историю моды своими сумками и чемоданами.
Все началось в 1896 году, когда сын Луи Виттона Жорж, чтобы избежать подделок стал украшать каждую произведенный чемодан монограммой LV (Louis Vuitton) со звездой и цветком. Именно благодаря ему появился знакомый нам и по сей день орнамент. Жорж был тем самым человеком, который создал первую сумку этой марки. После смерти Жоржа дело унаследовал его сын Гастон-Луи, который привнес свои инновационные подходы в обработку кожи.
В возрасте 22 лет, в 1973 году Патрик-Луи Виттон пришел в компанию. В интервью Vogue Arabia дизайнер рассказывал, что вовсе не хотел перенимать семейный бизнес. Юноша мечтал стать ветеринаром.
"Мои бабушка и дедушка настояли, чтобы я продолжил семейный бизнес. Я всегда говорил дедушке: "Нет"", - вспоминал он.
Пусть Патрик и не стал ветеринаром, его знание и желание вылились в умение подлатать своих гончих собак, если те были ранены во время охоты.
В марте 1970 года скончался его дед Гастон-Луи Виттон и его овдовевшая жена Джозефин, взявшая бразды правления дома, обратилась к Патрику за помощью.
"Женское обаяние - это то, чему ты не можешь противостоять, и она была просто женщиной, которой я не мог сказать нет", - улыбаясь рассказывал он в интервью изданию Vouque в 2014 году.
Он пришел в дом моды сразу после окончания военной службы. Сначала юноша стал учеником.
"Я начал в столярном деле и со временем я постепенно научился делать багаж от начала и до конца - от дамской сумки до большого сундука", -
Умение Патрика быстро переросло в страсть и с 1990 года он стал заниматься специальными заказами.
Его работа заключалась в том, чтобы путешествовать по миру, встречаться с прессой и управлять уникальными проектами. В итоге дизайнер контролировал около 300 специальных заказов, которые дом моды получал каждый год.
В 2012 году изданию "КоммерсантЪ" он заявил:
"Я-то хочу, чтобы Louis Vuitton покупали на поколения. Я - спецзаказ, я - не сезонный человек. Я тот человек, который сделает вам пресловутый чемодан Louis Vuitton - из чьей угодно кожи, какого хотите цвета, и это будет вещь на века".
Тогда же он рассказал, что не старался учить английский. Дизайнер больше предпочитал свой родной - французский язык. Удивительно, но ему нравился Китай, хотя и эту страну было принято считай - родиной подделок.
Дом моды Louis Vuitton зарекомендовал себя на рынке, как производитель уникальных и надежных сумок. И Патрик Луи-Виттон продолжал эту многолетнюю традицию.
Но не стоит думать, что сумки изготавливают лишь из кожи. Louis Vuitton использует также и ткани.
Особенно известной стала ткань в красно-бежевую полоску, ткань в клетку и монограммная ткань (с цветным логотипом марки), изобретённая в 1896 году.
Сейчас уже появились новые варианты этой ткани: наиболее известные из них классический двухцветный и авангардистский в тридцати трёх цветах, но лишь на лаковой коже и джинсовой ткани, а в 2019 году дом Louis Vuitton представил технологичные сумки с гибким дисплеем.
Стоит отметить, что настоящую сумку от Louis Vuitton не каждый может себе позволить.
Цена классической дорожной сумки от 2,5 тысяч долларов, дизайны прошлый лет можно найти и за тысячу долларов, а новые модели стоят от 3,5 тысяч долларов.
По данным издания New Times ежегодно фирма тратит до 20 миллионов евро на борьбу с контрафактным товаром и имеет право даже конфисковать подозрительное изделие-подделку у приобретшего ее покупателя.
Рекомендации, как отличить подделку от оригинала:
- Louis Vuitton продает свою продукцию исключительно в фирменных бутиках (во всем мире около 350);
- на фирменном пакете обязательно имеется надпись "Louis Vuitton — Maison Fondée en 1854 — Paris";
- аксессуары марки запаковываются в фирменные приятные на ощупь коробки со специальным "язычком", помогающим их открывать;
- коробки Louis Vuitton - темно-коричневого цвета снаружи с бежевой выдвижной частью;
- у изделий есть секретная деталь - код даты, который должен совпадать на каждой детали сумки, например, на вложенном кошельке и самой сумке;
- ручки запакованы в целлофан, но только тогда, когда они поступают в магазины, когда же их выставляют на продажу, целлофан обязательно снимают;
- логотип LV очень важен для компании, на фирменных изделиях вы никогда не увидите его кривым, перевернутым или размещенным неправильно.