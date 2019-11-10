Кровавое убийство студентки преподавателем: новые подробности ЧП в Петербурге

"Он признал свою вину", - сообщил адвокат Соколова Александр Почуев. Доцент жалеет о случившемся, а также сотрудничает со следствием.

Следователям Соколов сказал, что убил возлюбленную во время ссоры, после чего отрезал ей голову, руки и ноги, сообщают местные СМИ.

Полиция нашла в квартире Соловьева части тела 24-летней Анастасии Ещенко и окровавленную пилу. Соколов вместе со своей бывшей студенткой написал несколько научных работ.

Адвокат допускает, что Соколов, который сейчас в больнице с переохлаждением, в момент преступления был в состоянии стресса или эмоциональной нестабильности. "Он все-таки человек в возрасте", - сказал Почуев.

Допускается, что Соколов случайно упал в Мойку, когда в состоянии алкогольного опьянения пытался освободиться от отчленённых рук.

После убийства, согласно информации 47news, Соколов собирался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.

Убитая приходилась дочерью сотруднице МВД и сестрой бывшему вратарю молодежной сборной России по футболу. Об этом сказал РИА "Новостям" представитель местных властей станицы Старовеличковской Краснодарского края Евгений Тарасенко.

Брат погибшей Сергей Ещенко — созванивался с сестрой до ее гибели, сообщает РЕН ТВ. Девушка позвонила Сергею в ночь с 7 на 8 ноября и сообщила о ссоре с Соколовым. Согласно словам брата убитой, преподавателю не понравилось, что девушка собиралась пойти на день рождения к знакомым.

"Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. (...) Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами", — приводит слова брата Анастасии РЕН ТВ.