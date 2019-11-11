Американцы хотят построить в Эстонии атомную электростанцию

- Вы смотрели сериал "Чернобыль"?

- Увы, у меня не было возможности посмотреть его.

- Для многих эстонцев АЭС ассоциируется именно с чернобыльской катастрофой. Как убедить людей, что она совершенно безопасна?

- Опираясь на свои знания о чернобыльской катастрофе и американской технологии кипящего водо-водяного реактора, могу сказать, что такой аварии в случае с реактором типа BWRX-300 просто не может произойти.

- Что в худшем случае может случиться с таким реактором?

- Наши инженеры изрядно потрудились, чтобы предотвратить и избежать всевозможных худших сценариев. Например, в реакторе с легкой водой серьезной была бы авария с потерей охлаждения. В этом случае тепло, выделяемое в результате радиоактивного распада, вызывает расплавление активной зоны реактора. С этим реактором такое невозможно.

Кроме того, могут представлять опасность физические нападения. Небольшой модульный реактор GE Hitachi строят под землей, поэтому он очень безопасен, в том числе в плане внешних угроз.

- Т.е. не надо волноваться из-за внешних угроз и нападений?

- Точно. Подземный реактор под бетонной крышкой был бы защищен от нападений и внешних влияний.

- Проектная мощность небольшого модульного реактора составляет 300 мегаватт. Почему бы вам не построить в Эстонии реактор побольше и каковы преимущества маленького реактора?

- Главная причина – экономическая: большие реакторы могут стоить 8-10 миллиардов долларов (7,3-9,1 млрд евро) и даже больше. Этот реактор стоит около миллиарда долларов и даже меньше.

Второе преимущество в том, что маленькие реакторы очень просты и надежны. Их можно строить около учреждений – будь то город, центр данных или военный городок, которые нуждаются в очень надежном электроснабжении. Это возможно благодаря их небольшому размеру и естественной безопасности.

- Т.е. вы были бы согласны, если бы один из них, образно говоря, находился у вас во дворе?

- Абсолютно. На самом деле штаб-квартира GE Hitachi находится в Вилмингтоне, Северная Каролина. Один из разработанных и построенных нами водо-водяных реакторов находится на расстоянии около 20 миль (32 км) от жилой зоны и моего дома. Если бы реактор типа BWRX-300 находился у меня на задворках, я бы чувствовал себя на 100% уверенно.

Водо-водяной реактор мощностью 300 мегаватт. ФОТО: GE Hitachi

- Насколько конкурентоспособна атомная энергия по сравнению с производством электричества из фоссильного топлива?

- Атомная энергия – чистый источник энергии, и мы верим, что наряду с энергией ветра и солнца она будет играть значительную роль при достижении целей по уменьшению выбросов углеводородов в Европе и во всем мире. Так что для достижения климатической нейтральности необходимы все три источника энергии. Атомная энергия необходима, поскольку она производит электричество круглосуточно. Она обеспечивает базовую нагрузку, имеет очень высокий КПД – 95%, местами и более. В то же время она выполняет и все цели, связанные с зеленой энергией.