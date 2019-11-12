Новая трагедия: Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка на четвертом месяце беременности
Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария разместила на своей Instagram-странице сообщение, в котором призналась, что потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. Это уже была вторая попытка женщины забеременеть за последний год.
Известно, что 61-летний актер и его 35-летняя супруга ждали пятого ребенка. Пост Хилария сопроводила трогательным видео с дочерью Кармен.
"Нам очень грустно рассказать с вам то, что мы узнали сегодня: наш ребенок скончался четвертом месяце... Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то что сейчас мы не в лучшем состоянии, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас есть четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним", - написала она.
Хилария отметила, что рассказала обо всем дочери и сделала это видео, чтобы отправить супуругу.
"Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит", - призналась женщина.
Хилария попросила журналистов не беспокоить ее и не пытаться сделать фотографии.
Напомним, осень счастливые супруги сообщили, что в ожидании пятого ребенка. У звездной пару уже есть четверо детей: 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и годовалый Ромео. Стоит отметить, что у Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бессинджер.
Несмотря на то, что их дом и так полон детского смеха, Хилария страстно хотела родить еще одного ребенка. И, судя по сегодняшнему посту, она не оставит этих попыток. Сам Алек в одном из интервью говорил, что всегда хотел много детей.
- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – сообщил актер на одном из телешоу.
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We are very sad to share that today we learned that our baby passed away at 4 months. We also want you to know that even though we are not ok right now, we will be. We are so lucky with our 4 healthy babies—and we will never lose sight of this. I told Carmen and took this so I could send it to Alec. I guess this is a good way to share it with you too. I told her that this baby isn’t going to come after all...but we will try very hard to give her a little sister another time. I’m really devastated right now...I was not expecting this when I went to my scan today. I don’t know what else to say...I’m still in shock and don’t have this all quite clear. Please no paparazzi...that’s all I ask ❤️