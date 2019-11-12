Новая трагедия: Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка на четвертом месяце беременности

Известно, что 61-летний актер и его 35-летняя супруга ждали пятого ребенка. Пост Хилария сопроводила трогательным видео с дочерью Кармен.

"Нам очень грустно рассказать с вам то, что мы узнали сегодня: наш ребенок скончался четвертом месяце... Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то что сейчас мы не в лучшем состоянии, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас есть четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним", - написала она.

Хилария отметила, что рассказала обо всем дочери и сделала это видео, чтобы отправить супуругу.

"Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит", - призналась женщина.

Хилария попросила журналистов не беспокоить ее и не пытаться сделать фотографии.

Напомним, осень счастливые супруги сообщили, что в ожидании пятого ребенка. У звездной пару уже есть четверо детей: 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и годовалый Ромео. Стоит отметить, что у Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бессинджер.

Несмотря на то, что их дом и так полон детского смеха, Хилария страстно хотела родить еще одного ребенка. И, судя по сегодняшнему посту, она не оставит этих попыток. Сам Алек в одном из интервью говорил, что всегда хотел много детей.