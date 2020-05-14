"Казалось, я на арене, где все меня пытают": горький опыт родов неживого ребенка. Как все устроено?

Все началось в сентябре прошлого года. В журнале Santa Улла Круминя честно поделилась личным горьким опытом о том, как у нее прошли роды мертвого ребеночка и что было потом. Это стало отправной точкой, чтобы разобраться, как в целом обстоят дела в Латвии - от родов до прощания. Сегодня - о практике в больнице Страдиня.

"У меня была 23-я неделя беременности , когда во время обследования врач констатировала, что у сердечка малыша серьезный дефект. После этого было решение консилиума врачей: беременность необходимо прервать.

А за этим последовало самое болезненное, о чем я решила написать в Министерство здравоохранения.

В Центре генетики через мой живот ребенку ввели лекарство, чтобы его усыпить, после чего необходимо было ехать в больницу Страдиня, чтобы родить ребеночка уже мертвым.

Когда схватки были уже очень сильными, я спросила сестричку, пойдем ли мы в родильный зал.

Она ответила: "Нет, у тебя там что-то выпадет, может, в памперс". А девочка моя была уже человеком в 21 см.

В моей палате была еще одна женщина с мужем, которые только что пережили утрату первого ребеночка. Мне надо было в их присутствии рожать своего мертвого ребенка и травмировать еще и их?

Когда я поняла, что роды начались, я отвоевала себе помещение - в конце концов меня пустили в помещение для манипуляций и там я и родила. Если бы у меня это были первые роды, я бы и не поняла, что со мной происходит.

При естественных родах с тобой акушерка или врач. А в этом случае - ты одна и тебе говорят: "что-то из тебя там выпадет".

Но самое сложное было еще впереди.

На следующий день ко мне пришел беседовать персонал больницы, предложили разговор с капелланом. Я ни с кем не хотела говорить.

Тогда мне выразили соболезнование и дали буклетик о потере ребенка, в котором были отпечатки пяточек моей малышки. Мне казалось, я на арене, где все меня пытают.

После этого мне дали листочек, в котором было необходимо указать имя и фамилию ребенка, чтобы его зарегистрировать. Серьезно? Еще вчера до родов мне сказали, что там что-то выпадет, а тут вдруг оказалось, что это был человек, которого необходимо регистрировать! Если это был человек, так дайте мне родить его как человека!".

Важная справка для понимания:

22 недели беременности и вес 500 граммов - это уже ребенок. Даже если он мертворожденный, по законам Латвии, его занесут в Регистр населения.

Прерывание беременности до 22 недель - это спонтанный аборт. До 12 недель - ранний спонтанный аборт, с 12-й до 22-й недели - поздний спонтанный аборт.

Прерывание беременности после 22-й недели и с весом плода 500 граммов - это уже роды. Это могут быть естественные преждевременные роды, а также роды после медицинских манипуляций для умерщвления плода (разрешено до 24 недель).

24 недели беременности - это последний срок, когда можно прервать беременность по медицинским показаниям , то есть в том случае, если у ребенка обнаружены патологии. Если их обнаружат после 24 недель, женщина должна выносить его, родить и дать прожить столько, сколько ему суждено.