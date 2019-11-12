VDD проверяет связь форума неонацистов с Латвией: среди пользователей - генсек VL-TB/LNNK

Пока служба воздерживается от более подробных комментариев.

Iron March попал в поле зрения общества и прессы, поскольку в этом месяце произошла утечка базы данных пользователей форума, где можно найти как и личную информацию, так и переписки.

В целом на форуме зарегистрировались более 1000 пользователей.

Агентство LETA убедилось в том, что на форуме были зарегистрированы по крайней мере три пользователя из Латвии.

Также в базе данных можно найти письмо, которое, возможно, в период с 2012 по 2014 год отправил нынешний генсекретарь национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Райвис Зелтитс. Он на форуме был зарегистрирован под ником Latvian_Integralist. Для регистрации Зелтитс использовал адрес э-почты со своим настоящим именем.

В письме Зелтитс призывает одного из модераторов форума "изменить" другое опубликованное им письмо, поскольку "оно содержит фрагменты, которые не должны быть публичными, поскольку нам [VL-TB/LNNK] нужно стать более дружелюбным к массам".

В своей ознакомительной записи на форуме Зелтитс отметил, что хочет познакомиться с другими европейскими националистами, подчеркнув, что не хочет общаться с "белыми националистами".

На своей странице в соцсети Facebook Зелтитс разместил сообщение с пояснением, в котором указал то переписка относится ко времени, когда ему было 20 лет и он еще не занимался политикой. Правда, в этой переписке он указал, что является членом партии и партия, которую он представляет, прошла в Сейм.

Сейчас Зелтитс признает, что это событие бросает тень на него и на партию, приносит извинения тем, кого оно затронуло, и уверяет, что его взгляды с тех пор фундаментально изменились.

"Я много раз говорил, что для меня неприемлемы ни коммунизм, ни нацизм, ни ультралиберализм", - пишет политик.