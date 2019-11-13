Ср, 13.11.2019
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Названы самые пьющие страны мира: угадайте, на каком месте Латвия?

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Специалисты составили список стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. 

Первую позицию в антирейтинге заняла Литва, где местные жители в среднем выпивают 12,3 литра алкоголя ежегодно, говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества.

На втором месте оказалась Австрия, граждане которой пьют порядка 11,8 литров алкогольных напитков в год. Тройку лидеров замыкает Франция с показателем 11,7 литров.

Далее следуют Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).

Шестое место поделили между собой Латвия и Ирландия с показателем в 11,2 литров алкоголя в год. 

Седьмое место поделили Россия и Венгрия с показателем в 11,1 литров в год. 

Восьмую строчку заняла Германия (10,8), девятую – Португалия (10,7), а десятку самых пьющих стран мира замыкает Польша (10,6). 

Эстония оказалась на 12 месте с показателем 10,3 литров алкоголя в год. 

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