Участник КВН и основатель Stand Up трагически ушел из жизни в возрасте 30 лет

Известно, что Хасанову было всего 30 лет. На Instagram-странице стендапера поклонники выражают соболезнование, а коллеги организовали сбор средств для родных молодого артиста.

Согласно сведениям полиции, 8 ноября в 23:10 на 924-м километре автодороги Москва — Уфа водитель автомобиля Volkswagen Jetta 1986 года рождения не правильно рассчитал скорость и нарушил дистанцию. В результате чего, произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка легкового автомобиля 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.