Ср, 13.11.2019
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Участник КВН и основатель Stand Up трагически ушел из жизни в возрасте 30 лет

Илья Хасанов

ФОТО: https://www.instagram.com/ilias_stl/?hl=en

Участник КВН от сборной Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после страшного ДТП. Известно, что вместе с молодым человеком погибла и глава Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Об этом пишут РИА "Новости". 

"К сожалению, скончался, не приходя в сознание", - цитирует агенство себеседника.

Известно, что Хасанову было всего 30 лет. На Instagram-странице стендапера поклонники выражают соболезнование, а коллеги организовали сбор средств для родных молодого артиста. 

Согласно сведениям полиции, 8 ноября в 23:10 на 924-м километре автодороги Москва — Уфа водитель автомобиля Volkswagen Jetta 1986 года рождения не правильно рассчитал скорость и нарушил дистанцию. В результате чего, произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка легкового автомобиля 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Ранее умер известный клубный промоутер Павел Пичугин по прозвищу Паша Фейсконтроль. 

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