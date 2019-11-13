Сейм поддержал спорные поправки к закону об инвалидности. Оппозиция стыдила коалицию

Необходимую сумму выделяемых на зарплаты ассистентам средств, согласно поправкам, будет определять правительство.

Кроме того, из закона будет исключена норма, согласно которой, лицо с инвалидностью может получать услуги ассистента на время до 40 часов в неделю.

Максимальный объем предоставляемых услуг помощника, согласно поправкам, также будет определяться правительством.

Авторы законопроекта указывают на то, что число получателей услуг ассистентов увеличивается с каждым годом, поэтому увеличивается и сумма расходов государственного бюджета.

Целью поправок является предоставлять услуги ассистентов на уровне муниципалитетов, университетов и колледжей в рамках имеющихся средств, не привязывая их к минимальной заработной плате, говорится в аннотации к законопроекту.

Обсуждение поправок к закону об инвалидности длилось в течение неполных трех часов.

Депутаты от оппозиции жестко критиковали данные поправки, указывая на их необдуманность и несправедливость по отношению к людям с инвалидностью.

Так, во время дебатов в Сейме, критикуя депутатов коалиции за идею поменять порядок, связанный с услугами ассистентов для инвалидов,

политики оппозиции предложили им хотя бы один день провести как человек с инвалидностью.

"Попробуйте провести хотя бы один день, как это делают инвалиды. Я не желаю никому из вас сломать ногу, но попробуйте так пожить!" - сказал коллегам депутат Виталий Орлов, вспомнив о том, как его взгляд на мир поменяла травма, полученная во время игры в футбол, из-за которой он несколько месяцев передвигался на костылях.

"Это открывает глаза на проблемы людей с инвалидностью", - сказал Орлов.

Парламентарий Юлия Степаненко, вспомнила, как вчера на заседании правительства в Алуксне политики объединения "Для развития/За!" вручали награду руководству общества инвалидов и их друзей Apeirons.

"Вы рассказали им о том, что собираетесь отнять оплату услуг ассистентов? Думаю, что нет. Вам просто нужна была красивая фотография, говорящая о том, что вы социально ответственны", - сказала Степаненко.

Депутат Алдис Гобземс отметил, что люди уже сейчас неохотно идут работать помощниками инвалидов, но у государства нет денег даже на оплату услуг 30 ассистентов.