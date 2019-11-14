"Совсем зажрались": медработница рассказала о неприятном случае в клинике

Публикация медработницы в соцсети Facebook получила широкий резонанс - ею поделились около 1000 пользователей, а отреагировали на пост более 800 человек.

Неприятный инцидент произошел в пятницу, 8 ноября, через день после протестной акции.

"Пока я мокрая и потная от того, что бегала 29 пациентам, делала перевязку раны еще одному пациенту... Что же я услышала от второго? Мне хотелось прекратить перевязку, пойти домой и ничего не делать.

"Слова пациента: "Чего эти медики хотят? Совсем зажрались. Ничего не делают и только тысячи зарабатывают. И еще хотят. Те, кто что-то делает, те и зарабатывают"", - написала Айя.

Женщина подчеркнула, что если медики ничего не делают, то "кто же утром ставил тому пациенту систему и вводил медикаменты, кто давал лекарства и проводил другие манипуляции, если не медперсонал".

"Но я спокойно, молча, закончила перевязку ран и подумала про себя: "Хорошо будет вам, пациенты, в тот день, когда мы откажемся работать больше 150 часов и станет десять пациентов на одну медсестру. Тогда вам будет хорошо... Тогда сможете стоять в очереди на операцию не месяцами, а годами... Если дождетесь", - отметила медработница.

Айя также подчеркнула, что своей публикацией она никому не угрожает, а лишь озвучивает суть нынешней ситуации.

"Я не зарабатываю тысячи, даже тысячу евро - нет. И большая часть медиков работают не одну смену, что было бы правильно и безопасно для пациента. Сестрички с одной суточной смены отправляются на другую. Это нужно прекратить", - написала она.

Также Айя отметила, что желает всем здоровья.