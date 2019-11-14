"Совсем зажрались": медработница рассказала о неприятном случае в клинике

В воскресенье, 10 ноября, работница одного из латвийских медучреждений Айя Калвиня-Саулескална поделилась своим мнением о протестной акции медиков и неприятном случае, произошедшем в ее клинике. Один из пациентов больницы громко выражал свое непонимание тем, что же "на самом деле эти медики хотят".
Публикация медработницы в соцсети Facebook получила широкий резонанс - ею поделились около 1000 пользователей, а отреагировали на пост более 800 человек.
Неприятный инцидент произошел в пятницу, 8 ноября, через день после протестной акции.
"Пока я мокрая и потная от того, что бегала 29 пациентам, делала перевязку раны еще одному пациенту... Что же я услышала от второго? Мне хотелось прекратить перевязку, пойти домой и ничего не делать.
"Слова пациента: "Чего эти медики хотят? Совсем зажрались. Ничего не делают и только тысячи зарабатывают. И еще хотят. Те, кто что-то делает, те и зарабатывают"", - написала Айя.
Женщина подчеркнула, что если медики ничего не делают, то "кто же утром ставил тому пациенту систему и вводил медикаменты, кто давал лекарства и проводил другие манипуляции, если не медперсонал".
"Но я спокойно, молча, закончила перевязку ран и подумала про себя: "Хорошо будет вам, пациенты, в тот день, когда мы откажемся работать больше 150 часов и станет десять пациентов на одну медсестру. Тогда вам будет хорошо... Тогда сможете стоять в очереди на операцию не месяцами, а годами... Если дождетесь", - отметила медработница.
Айя также подчеркнула, что своей публикацией она никому не угрожает, а лишь озвучивает суть нынешней ситуации.
"Я не зарабатываю тысячи, даже тысячу евро - нет. И большая часть медиков работают не одну смену, что было бы правильно и безопасно для пациента. Сестрички с одной суточной смены отправляются на другую. Это нужно прекратить", - написала она.
Также Айя отметила, что желает всем здоровья.
"И тем пациентам, которые плохо говорят про медиков, которые это не заслужили... Пусть у вас будет хорошее здоровье, и у депутатов тоже. То, что в нашей отрасли есть кто-то, кто зарабатывает "большие" деньги не значит, что средний показатель у всех такой, каким его показывают СМИ. В таком случае, если сравнивать зарплату депутата с пенсией старика... Получается, что в среднем все латвийцы живут в довольстве", - подытожила медработница.