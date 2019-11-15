Пт, 15.11.2019
Мода, она как делится? Сначала - это ужасно, потом - шокирует, через время - вроде ничего, затем - носят все, и вот - старомодное. Я, конечно, в первый отряд не попаду - нет таких возможностей. Но во второй-третий хочется. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

Наряд дня: Николь Кидман в эффектном ярком платье с пайетками

ФОТО: SIPA/Scanpix

Очаровательная актриса Николь Кидман на церемонии CMA Awards-2019 была в шикарном сверкающем платье от Versace. Наряд, расшитый пайетками, был дополнен коралловыми босоножками на каблуках и сумкой необычной формы на металлическом ремешке. 

На данной церемонии чествуют кантри-музыкантов. Одними из гостей стали Кит Урбан и его жена Николь Кидман. Актриса всегда приезжает на мероприятие, чтобы поддержать своего супруга-музыканта, и этот раз совсем не исключение. 

ФОТО: Laura Farr/AdMedia/SIPA / Laura Farr/AdMedia/SIPA

Несколько золотых браслетов красовались на запястье актрисы. Образ она дополнила высокой прической с несколькими накрученными спереди прядями. 

ФОТО: Laura Farr/AdMedia/SIPA / Laura Farr/AdMedia/SIPA

52-летний муж звезды был одет в чёрный костюм и футболку под ним, а также в ботинки на грубой подошве. 

ФОТО: Laura Farr/AdMedia/SIPA / Laura Farr/AdMedia/SIPA

Смотрите, какая пара красивая и счастливая!  

Галерея: Николь Кидман и её супруг на церемонии CMA Awards-2019 

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