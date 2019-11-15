Наряд дня: Николь Кидман в эффектном ярком платье с пайетками

На данной церемонии чествуют кантри-музыкантов. Одними из гостей стали Кит Урбан и его жена Николь Кидман. Актриса всегда приезжает на мероприятие, чтобы поддержать своего супруга-музыканта, и этот раз совсем не исключение.

ФОТО: Laura Farr/AdMedia/SIPA / Laura Farr/AdMedia/SIPA

Несколько золотых браслетов красовались на запястье актрисы. Образ она дополнила высокой прической с несколькими накрученными спереди прядями.

ФОТО: Laura Farr/AdMedia/SIPA / Laura Farr/AdMedia/SIPA

52-летний муж звезды был одет в чёрный костюм и футболку под ним, а также в ботинки на грубой подошве.

ФОТО: Laura Farr/AdMedia/SIPA / Laura Farr/AdMedia/SIPA

Смотрите, какая пара красивая и счастливая!