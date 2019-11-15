Наряд дня: Николь Кидман в эффектном ярком платье с пайетками

Очаровательная актриса Николь Кидман на церемонии CMA Awards-2019 была в шикарном сверкающем платье от Versace. Наряд, расшитый пайетками, был дополнен коралловыми босоножками на каблуках и сумкой необычной формы на металлическом ремешке.
На данной церемонии чествуют кантри-музыкантов. Одними из гостей стали Кит Урбан и его жена Николь Кидман. Актриса всегда приезжает на мероприятие, чтобы поддержать своего супруга-музыканта, и этот раз совсем не исключение.
Несколько золотых браслетов красовались на запястье актрисы. Образ она дополнила высокой прической с несколькими накрученными спереди прядями.
52-летний муж звезды был одет в чёрный костюм и футболку под ним, а также в ботинки на грубой подошве.
Смотрите, какая пара красивая и счастливая!
Галерея: Николь Кидман и её супруг на церемонии CMA Awards-2019