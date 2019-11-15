Сб, 16.11.2019
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Агенскалнс, Иманта, Ильгюциемс и Кенгарагс, узнаете эти вещи? Полиция поймала рижских домушников

ФОТО: Valsts policija

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов Управления криминальной полиции Рижского района по подозрению в совершении серии краж в квартирах в Пардаугаве и Кенгарагсе задержали двух мужчин и женщину, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска. 

В течение последних двух месяцев в Агенскалнсе, Иманте, Ильгюциемсе и Кенгарагсе увеличилось число краж в квартирах. Неизвестные лица, взламывая двери инструментами или выламывая окна и балконные двери в квартирах на первом и втором этаже, выносили ценные вещи. 

Преимущественно преступления совершались по вечерам, когда уже стемнело, а владельцы квартир еще не вернулись. 

Во время расследования полицейские получили ценную информацию, которая помогла пролить свет на это дело. 

12 ноября, используя информацию, находившуюся в распоряжении Госполиции, сразу после попытки кражи из квартиры в Агенскалнсе был задержан один из участников преступной группы. Лицо залезло на балкон второго этажа и пыталось взломать дверь, но не вышло. 

Когда мужчина спрыгнул с балкона, его уже ждали полицейские, задержавшие его. В руках у преступника были варежки, при себе две отвертки, которыми, скорее всего, он пытался открыть двери.

Задержанным оказался мужчина 1983 года рождения, который ранее был судим за преступления, связанные с оборотом наркотических средств. Проверяется информация, участвовал он в этом эпизоде один или с напарником. 

В тот же день полицейские задержали других участников группы - рожденную в 1981 году женщину и мужчину 1978 года рождения.

Ранее мужчина был судим за схожие преступные деяния, информация в распоряжении полиции свидетельствует о том, что он непосредственно участвовал в совершении краж. В свою очередь задержанная подозревается в реализации краденных вещей. 

Полиция провела обыски по месту жительства задержанных, изъяв ценные вещи - скорее всего, все они ворованные. 

К задержанным мужчинам применена мера пресечения в виде ареста, к женщине - мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 

Госполиция призывает обратиться по номеру 67086917, 26811122 или 110, а также писать на электронную почту ovb@riga.vp.gov.lv в том случае, если вы узнаете эти вещи и/или пострадали от квартирной кражи. 

Aicinām apskatīt atsavināto un neatpazīto mantu fotogrāfijas un atsaukties to likumīgos īpašniekus, zvanot pa tālruņa...

Posted by Valsts policija meklē on Piektdiena, 2019. gada 15. Novembris

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