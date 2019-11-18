Чернобыль - это только "цветочки": неправильное хранение ядерных отходов чревато катастрофой

В Германии, где ранее было принято решение о постепенном отказе от производства ядерной энергии осталось только семь из 17 ранее действующих АЭС. После закрытия АЭС начались поиски подходящего места, где можно было бы хранить ядерные отходы. Поиски потребуют несколько лет. Согласно прогнозу бывшего депутата Европарламента от немецких "зеленых" Ребекки Хармс, они могли бы завершиться только ближе к концу этого века.

Однако в это время объемы радиоактивных отходов во временных немецких хранилищах, которые работают на пределе своих технических возможностей и вместимости, продолжают расти. Парадоксально, что хранилища достигли предела своих возможностей даже быстрее, чем были закрыты первые АЭС.

Как пояснил Флориан Эмрих из Федерального ведомства по обеспечению безопасности ядерных отходов, демонтаж атомных электростанций создает особенно много радиоактивных отходов, однако они не настолько опасны, как отработанные стержни. В среднем демонтаж одной АЭС занимает 15-20 лет, поэтому, по его прогнозам, Германия перестанет их производить лишь после 2045 года.

Использованный уран: опасные отходы или ценное сырье?

В конце октября стало известно, что компания Urenco Deutschland возобновила отправку поездов с радиоактивными отходами из немецкого города Гронау в Россию. Здесь речь идет об обедненном уране (гексафториде урана), который остается при его обогащении. В Германии хранится примерно 100 тысяч кубометров обедненного урана.

Поезд с 600 тоннами радиоактивного груза уехал 28 октября. Он прибыл в Амстердам, откуда груз по морю будет отправлен в Санкт-Петербург, а затем - снова поездом будет перевезен в Новоуральск в Свердловской области.

Официально экспорт радиоактивных отходов из Германии в другие страны запрещен. Однако, как пояснил Deutsche Welle Флориан Эмрих, немецкий обедненный уран вывозится в Россию официально не для хранения, а для дальнейшей переработки. То есть, здесь формально речь идет не об отходах, а о сырье, экспорт которого разрешен.

Правда, Эмрих добавил, что и в самой Германии обедненный уран недавно был включен в список материалов, подлежащих утилизации в будущем постоянном могильнике радиоактивных отходов.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс считает ситуацию недопустимой. В интервью она заявила, что что в процессе подготовки решения об отказе от ядерной энергии, власти Германии предпринимали попытки отнять у Urenco Deutschland лицензию на обогащение урана в Гронау и утилизацию отходов, однако у них это не получилось.

"Я думаю, что до тех пор, пока Россия оставляет открытыми двери для проблематичных отходов из различных стран, мы не сможем решить эту проблему", - заявила Хармс.

Она добавила, что существуют такие российские предприятия как "Маяк" в Челябинской области, в которых перерабатывают и хранят радиоактивные отходы.

"Эти предприятия не действуют согласно стандартам безопасности, которые мы бы применяли для таких процессов", - отметила Хармс.

По этой причине Хармс считает необходимым запретить такой экспорт и прекратить сотрудничество с "Росатомом" в этой отрасли.

Демонтаж АЭС дороже, чем их строительство

На данный момент никто не пытается более или менее точно подсчитать, сколько будут стоить демонтаж действующих АЭС и окончательная утилизация в могильниках всех радиоактивных отходов.

Например, общая мощность работающих в Германии семи АЭС составляет 10013 мегаватт. Если помножить перемножить, сумма получится астрономическая. Также во Франции на данный момент работают 58 реакторов, в России - 36 реакторов на 10 АЭС.

Как указал на презентации доклада Бен Вилер, если бы первоначально все знали, какие проблемы возникнут с радиоактивными отходами и сколько будет стоить их хранение и утилизация, АЭС бы не стали строить.

Между тем эксперт по вопросам атомной энергетики фракции "зеленых" в бундестаге Сильвия Коттинг-Уль считает сложившуюся ситуацию абсурдной.