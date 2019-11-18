Чернобыль - это только "цветочки": неправильное хранение ядерных отходов чревато катастрофой

Эксперты считают, что катастрофы в Чернобыле и Фукусиме - это только "цветочки", по сравнению с тем, что могло бы произойти в случае аварии на временном хранилище ядерного топлива. Постоянных мест хранения, где могут быть размещены радиоактивные отходы, пока нет ни у Европы, ни у России, сообщает Deutsche Welle.
Если бы все радиоактивные отходы, образующиеся на европейских атомных электростанциях, были собраны в одной башне размером с футбольное поле, ее высота составила бы почти один километр в высоту. Такое сравнение привел Бен Вилер, который является одним из авторов доклада "Доклад о мировых ядерных отходах 2019. Ситуация в Европе (The Worls Nuclear Waste Report 2019. Focus Europe) . В целом в Европе радиоактивные отходы составляют более 2,5 млн кубических метров. Среди них есть и 60 000 тонн использованного ядерного топлива, которое является очень радиоактивным.
Нигде в мире пока не размещены специальные хранилища, куда можно было бы безопасно поместить все эти отходы навсегда. Первой страной, которая начнет строительство такого места, станет Финляндия. Швеция и Франция нашли подходящие места для хранения радиоактивных отходов в своих геологических недрах. Однако разрешение на начало строительных работ еще не получено.
Катастрофа Фукусимы могла стать судьбоносной для Японии
На данный момент все существующие хранилища являются временными, и далеко не все - надежными. Как отмечает Deutsche Welle, более 80% отработанных топливных стержней находятся на так называемом "мокром хранении". Это значит, что они размещены в огромных резервуарах, где они охлаждаются водой, в противном случае стержни бы самовоспламенились. В 2011 году именно под такой угрозой находилась Япония в результате аварии на АЭС Фукусима-1.
Немецкий ученый Майкл Шнайдер, консультирующий, в частности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что больший риск представляли не расплавившиеся активные зоны реакторов в первом, втором и третьем блоке, а именно четвертый блок, где ядерный реактор был полностью отключен.
На тот момент в здании блока на "мокром хранении" находились 135 тонн использованного топлива. Если бы вода ушла, то последствия самовозгорания этого топлива были бы намного более катастрофичными.
Зона загрязнения размером с Бельгию
По словам Шнайдера, один из сценариев, к которому было готово правительство Японии, предусматривало эвакуацию по крайней мере 10 млн человек из региона Токио.
Между тем ученые из Принстонского университета, основываясь на реальных метеорологических данных высчитали, что в случае возгорания использованного топлива зона радиоактивного заражения в длину составила бы 4300 километров.
В случае данного сценария пришлось бы эвакуировать по крайней мере 1,6 млн человек, а не только 100 000, как это было в 2011 году. Между тем если бы ветер дул не в сторону моря, а в направлении суши, то радиацией была бы заражена территория размером с Бельгию - 31 тысяча квадратных километров. В этом случае эвакуировать надо было бы 35 млн человек.
Таким образом, по мнению Шнайдера, катастрофы в Чернобыле и Фукусиме - это только "цветочки", по сравнению с тем, что может произойти в случае возгорания использованного топлива.
В Германии закрывают АЭС, но отходов становится все больше
В Германии, где ранее было принято решение о постепенном отказе от производства ядерной энергии осталось только семь из 17 ранее действующих АЭС. После закрытия АЭС начались поиски подходящего места, где можно было бы хранить ядерные отходы. Поиски потребуют несколько лет. Согласно прогнозу бывшего депутата Европарламента от немецких "зеленых" Ребекки Хармс, они могли бы завершиться только ближе к концу этого века.
Однако в это время объемы радиоактивных отходов во временных немецких хранилищах, которые работают на пределе своих технических возможностей и вместимости, продолжают расти. Парадоксально, что хранилища достигли предела своих возможностей даже быстрее, чем были закрыты первые АЭС.
Как пояснил Флориан Эмрих из Федерального ведомства по обеспечению безопасности ядерных отходов, демонтаж атомных электростанций создает особенно много радиоактивных отходов, однако они не настолько опасны, как отработанные стержни. В среднем демонтаж одной АЭС занимает 15-20 лет, поэтому, по его прогнозам, Германия перестанет их производить лишь после 2045 года.
Использованный уран: опасные отходы или ценное сырье?
В конце октября стало известно, что компания Urenco Deutschland возобновила отправку поездов с радиоактивными отходами из немецкого города Гронау в Россию. Здесь речь идет об обедненном уране (гексафториде урана), который остается при его обогащении. В Германии хранится примерно 100 тысяч кубометров обедненного урана.
Поезд с 600 тоннами радиоактивного груза уехал 28 октября. Он прибыл в Амстердам, откуда груз по морю будет отправлен в Санкт-Петербург, а затем - снова поездом будет перевезен в Новоуральск в Свердловской области.
Официально экспорт радиоактивных отходов из Германии в другие страны запрещен. Однако, как пояснил Deutsche Welle Флориан Эмрих, немецкий обедненный уран вывозится в Россию официально не для хранения, а для дальнейшей переработки. То есть, здесь формально речь идет не об отходах, а о сырье, экспорт которого разрешен.
Правда, Эмрих добавил, что и в самой Германии обедненный уран недавно был включен в список материалов, подлежащих утилизации в будущем постоянном могильнике радиоактивных отходов.
Депутат Европарламента Ребекка Хармс считает ситуацию недопустимой. В интервью она заявила, что что в процессе подготовки решения об отказе от ядерной энергии, власти Германии предпринимали попытки отнять у Urenco Deutschland лицензию на обогащение урана в Гронау и утилизацию отходов, однако у них это не получилось.
"Я думаю, что до тех пор, пока Россия оставляет открытыми двери для проблематичных отходов из различных стран, мы не сможем решить эту проблему", - заявила Хармс.
Она добавила, что существуют такие российские предприятия как "Маяк" в Челябинской области, в которых перерабатывают и хранят радиоактивные отходы.
"Эти предприятия не действуют согласно стандартам безопасности, которые мы бы применяли для таких процессов", - отметила Хармс.
По этой причине Хармс считает необходимым запретить такой экспорт и прекратить сотрудничество с "Росатомом" в этой отрасли.
Демонтаж АЭС дороже, чем их строительство
На данный момент никто не пытается более или менее точно подсчитать, сколько будут стоить демонтаж действующих АЭС и окончательная утилизация в могильниках всех радиоактивных отходов.
Например, общая мощность работающих в Германии семи АЭС составляет 10013 мегаватт. Если помножить перемножить, сумма получится астрономическая. Также во Франции на данный момент работают 58 реакторов, в России - 36 реакторов на 10 АЭС.
Как указал на презентации доклада Бен Вилер, если бы первоначально все знали, какие проблемы возникнут с радиоактивными отходами и сколько будет стоить их хранение и утилизация, АЭС бы не стали строить.
Между тем эксперт по вопросам атомной энергетики фракции "зеленых" в бундестаге Сильвия Коттинг-Уль считает сложившуюся ситуацию абсурдной.
"Во многих странах - я слышала это и в Японии - говорят, что просто невозможно позволить себе отказ от ядерной энергетики, потому что демонтаж АЭС и окончательная утилизация их отходов будет стоить слишком дорого", - указала она.