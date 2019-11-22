Пт, 22.11.2019
Организации "Власть народу Латвии" и "Партию центра" объединяют радикально настроенных людей с нереализованными политическими амбициями. Re:Baltica
1

"Под флагом несущих свет и враждующих с 5G" - подкрепление, всегда готовое распустить Сейм!
Starp citu

ФОТО: Кадр из видео

Медики - молодцы, что не молчат и требуют на протестах выполнения данных им обещаний. Волной протестов умудрились воспользоваться и те, кто уже дважды безуспешно пытались собрать подписи за роспуск Сейма. Вдобавок к ним присоединилось подкрепление.

Это те, кто объединился под флагом несущих свет и враждующих с 5G, они же пьют живую воду и мечтают об объятьях России. Где они были замечены? Например, на Facebook.

Кто они такие? Смотрите в новом сюжете Starp citu! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ