"Под флагом несущих свет и враждующих с 5G" - подкрепление, всегда готовое распустить Сейм!
Медики - молодцы, что не молчат и требуют на протестах выполнения данных им обещаний. Волной протестов умудрились воспользоваться и те, кто уже дважды безуспешно пытались собрать подписи за роспуск Сейма. Вдобавок к ним присоединилось подкрепление.
Это те, кто объединился под флагом несущих свет и враждующих с 5G, они же пьют живую воду и мечтают об объятьях России. Где они были замечены? Например, на Facebook.
Кто они такие? Смотрите в новом сюжете Starp citu!