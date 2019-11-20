Ср, 20.11.2019
У нас такая кампания, премьера в Каннах, на 30 фестивалях были, а Forum Cinemas сказал: "Нет, мы не дадим вам вечерние сеансы". И только после борьбы, отмечая, что это нечестная конкуренция, они пустили на неделю, полторы. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Стали известны гонорары Бузовой и Собчак в соцсетях

ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/buzova86/ коллаж Русский TVNET

Издание Forbes опубликовало рейтинг блогеров, которые больше всего заработали на Instagram-рекламе в России. Об этом пишет Газета.ru.

На первом месте оказалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что она зарабатывает более 102 млн руб. в год (около 1,4 млн евро в год)

Сейчас Ксения ведущая собственного шоу на YouTube "Осторожно, Собчак". Член политсовета Партии перемен и генеральный продюсер телеканала "Супер".

На второй строчке Регина Тодоренко, заработки которых составляют более 55 млн рублей (более 776 тысяч евро)

Телеведущая Регина Тодоренко, известная телезрителям по участию в программе "Орел и решка" на канале "Пятница!", она ведет свое шоу на YouTube "пятница с Региной". Часто рекламирует бренды косметики, одежды и товаров для детей.

Вместе с ней на втором месте находится Ольга Бузова. Напомним, что звезда начинала карьеру с участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ", где ведущей была Ксения Собчак. Сейчас Ольга не только телеведущая, но и певица, актриса, дизайнер, блогер, ресторатор и писатель.

В списке издания также находятся Полина Гагарина, Хабиб Нурмагомедов, Яна Рудковская, Ида Галич, Виктория Боня и Наталья Рудова.

Ранее Ольга Бузова хочет спеть на "Евровидении".  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ