Стали известны гонорары Бузовой и Собчак в соцсетях

На первом месте оказалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что она зарабатывает более 102 млн руб. в год (около 1,4 млн евро в год).

Сейчас Ксения ведущая собственного шоу на YouTube "Осторожно, Собчак". Член политсовета Партии перемен и генеральный продюсер телеканала "Супер".

На второй строчке Регина Тодоренко, заработки которых составляют более 55 млн рублей (более 776 тысяч евро).

Телеведущая Регина Тодоренко, известная телезрителям по участию в программе "Орел и решка" на канале "Пятница!", она ведет свое шоу на YouTube "пятница с Региной". Часто рекламирует бренды косметики, одежды и товаров для детей.

Вместе с ней на втором месте находится Ольга Бузова. Напомним, что звезда начинала карьеру с участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ", где ведущей была Ксения Собчак. Сейчас Ольга не только телеведущая, но и певица, актриса, дизайнер, блогер, ресторатор и писатель.