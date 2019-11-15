Видео: Ольга Бузова хочет спеть на "Евровидении"

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова сказала фанатам, что споет на конкурсе "Евровидение". Видеозаписью с громким заявлением артистки опубликовал YouTube-канал "COPOKAnews".
Заявление прозвучало на одном из концертов Ольги. Звезда объявила свою песню на английском языке и сказала, что в следующий раз песню на английском она споет на конкурсе "Евровидение".
"Это мой первый англоязычный трек, это было в 2017 году... Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении", сказала Бузова.
Артистка не пояснила, в каком именно году она собирается отправиться на "Евровидение".
Стоит отметить, что зрители восприняли эту новость с восторгом.
Ранее артистка рассказала, что в браке с футболистом Дмитрией Тарасовым терпела домашнее насилие.