Пт, 15.11.2019
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Видео: Ольга Бузова хочет спеть на "Евровидении"

Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова сказала фанатам, что споет на конкурсе "Евровидение". Видеозаписью с громким заявлением артистки опубликовал YouTube-канал "COPOKAnews".

Заявление прозвучало на одном из концертов Ольги. Звезда объявила свою песню на английском языке и сказала, что в следующий раз песню на английском она споет на конкурсе "Евровидение". 

"Это мой первый англоязычный трек, это было в 2017 году... Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении", сказала Бузова.

Артистка не пояснила, в каком именно году она собирается отправиться на "Евровидение".

Стоит отметить, что зрители восприняли эту новость с восторгом. 

Ранее артистка рассказала, что в браке с футболистом Дмитрией Тарасовым терпела домашнее насилие

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