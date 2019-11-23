Ксения Анатольевна Собчак. Одних она вдохновляет, других раздражает, третьих - забавляет. Телеведущая, общественный активист, бывший политический деятель, журналист, блогер и просто неординарная женщина. Мы предлагаем пройти наш шуточный тест и узнать, какая из граней Ксении тебе ближе. Кто ты - Собчак - журналист "Дождя", Собчак - кандидат на пост президента, Собчак - ведущая "Дома-2", Собчак - светская львица или Собчак - любящая мама?