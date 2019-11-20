NEPLP решил запретить девять российских телеканалов в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил на территории Латвии запретить несколько российских телеканалов, сообщил агентству LETA заместитель председателя NEPLP Ивар Аболиньш.
По его словам, совет получил информацию, предоставленную госучреждением безопасности, что на данный момент в списке ретранслируемых в Латвии программ числятся некоторые каналы, которые входят в состав российского медиа-холдинга, где один из истинных бенефициаров включен в список персон, против которых Совет Евросоюза ввел санкции в связи с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.
Согласно информации в распоряжении NEPLP, одним из истинных бенефициаров
каналов "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе", "Петербург - 5 канал"
является Юрий Ковальчук, против которого действуют санкции Совета Евросоюза.
Оценив полученную информацию, совет решил запретить ретрансляцию этих телеканалов на всей территории Латвии во всех по всем контролируемым NEPLP сетям электронных коммуникаций общего пользования до тех пор, пока санкции не будут отменены.