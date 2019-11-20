NEPLP решил запретить девять российских телеканалов в Латвии

По его словам, совет получил информацию, предоставленную госучреждением безопасности, что на данный момент в списке ретранслируемых в Латвии программ числятся некоторые каналы, которые входят в состав российского медиа-холдинга, где один из истинных бенефициаров включен в список персон, против которых Совет Евросоюза ввел санкции в связи с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.