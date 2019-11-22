Асоциальные личности облюбовали "общагу" в Кенгарагсе: какое будущее ее ждет?

В конце сентября этого года жители Кенгарагса вздохнули с облегчением - было закрыто печально известное социальное общежитие по адресу ул. Прушу, 25А. Впрочем, радость жителей окрестных домов была недолгой - несмотря на то, что официально жильцы съехали, в здании остались бездомные и прочие асоциальные личности. Как рассказали Русскому TVNET в Рижской думе, скоро из дома исчезнут и они.
Решение о расселении жителей дома по ул. Прушу, 25А было принято еще более пяти лет назад - 17 июня 2014 года. Всего за это время для жильцов подыскали 102 новых места жительства: начиная с 24 июля 2014 года люди получили 20 социальных квартир или социальных жилых помещений, с 18 декабря 2014 года - десять социальных жилых помещений с частичными удобствами или без удобств, а начиная с 14 мая 2015 года - 72 квартиры с удобствами.
Примечательно, что самое плохое жилье получили арендаторы, имеющие долги по коммунальным платежам.
Перемещение жителей из "общаги" было завершено 26 сентября этого года (дата, когда комиссия по аренде жилых помещений Рижской думы приняла решение об аренде последнего жилого помещения). Уже 4 октября последняя официально проживающая в общежитии семья заключила новый договор об аренде и, согласно нормативным актам, в течение месяца может вселиться в новое, пригодное для жизни жилье.
Теперь же здание официально пустует, в конце сентября жилищный департамент попросил Rīgas namu pārvaldnieks прервать заключенные с поставщиками коммунальных услуг договора.
Однако, по словам местных жителей, несмотря на темные окна, жизнь в здании не прекратилась - там обитают бездомные и другие "подозрительные личности", регулярно туда наведывается муниципальная полиция.
Как рассказала Русскому TVNET глава управления хозяйственного обслуживания департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Ингрида Мутянко, о будущем "общаги" еще предстоит принять решение, однако одно уже известно точно - здание законсервируют.
"Здание физически и морально устарело, его эксплуатация не соответствует современным санитарно-техническим требованиям, поэтому было принято решение расселить жителей и поднять вопрос дальнейшего использования здания.
Здание представляет собой общежитие с планировкой комнат, поэтому для перестройки здания необходимо будет разработать технический проект с перепланировкой жилых помещений, ликвидацией санузлов общего пользования и кухонь общего пользования.
В здании планируется оборудовать малогабаритные квартиры с объединенным санузлом и нишей для кухни, соответственно, в каждой малогабаритной квартире будут доступны все удобства", - рассказала Мутянко.
Впрочем, будет ли отремонтировано это здание, или же на его месте появится другое - пока неизвестно.
"Конечно, такие работы по перестройке трудоемки и финансово дороги, но это уже имеющееся здание с обеспеченной инфраструктурой, инженерными коммуникациями и находящимся в собственности самоуправления участком земли. Принимая во внимание все упомянутые аспекты, Рижская дума в ближайшее время должна будет принять решение - демонтировать имеющееся здание и построить новое, или же перестроить это согласно современным санитарно-техническим требованиям.
Пока проводится комплекс организационно-технических мероприятий, здание будет временно законсервировано, чтобы предотвратить случаи попадания в здание посторонних лиц", - сообщила Ингрида Мутянко.
Галерея: Социальное общежитие в Кенграгсе
Так что скоро жители Кенгарагса смогут вздохнуть с облегчением - сейчас Стройуправа согласовывает карту работ по временной консервации, и уже в ближайшее время будут проведены соответственные работы.
Кстати, о жизни в этом общежитии даже сняли документальный фильм!