Асоциальные личности облюбовали "общагу" в Кенгарагсе: какое будущее ее ждет?

Решение о расселении жителей дома по ул. Прушу, 25А было принято еще более пяти лет назад - 17 июня 2014 года. Всего за это время для жильцов подыскали 102 новых места жительства: начиная с 24 июля 2014 года люди получили 20 социальных квартир или социальных жилых помещений, с 18 декабря 2014 года - десять социальных жилых помещений с частичными удобствами или без удобств, а начиная с 14 мая 2015 года - 72 квартиры с удобствами.

Примечательно, что самое плохое жилье получили арендаторы, имеющие долги по коммунальным платежам.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перемещение жителей из "общаги" было завершено 26 сентября этого года (дата, когда комиссия по аренде жилых помещений Рижской думы приняла решение об аренде последнего жилого помещения). Уже 4 октября последняя официально проживающая в общежитии семья заключила новый договор об аренде и, согласно нормативным актам, в течение месяца может вселиться в новое, пригодное для жизни жилье.

Теперь же здание официально пустует, в конце сентября жилищный департамент попросил Rīgas namu pārvaldnieks прервать заключенные с поставщиками коммунальных услуг договора.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Однако, по словам местных жителей, несмотря на темные окна, жизнь в здании не прекратилась - там обитают бездомные и другие "подозрительные личности", регулярно туда наведывается муниципальная полиция.

Как рассказала Русскому TVNET глава управления хозяйственного обслуживания департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Ингрида Мутянко, о будущем "общаги" еще предстоит принять решение, однако одно уже известно точно - здание законсервируют.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Здание физически и морально устарело, его эксплуатация не соответствует современным санитарно-техническим требованиям, поэтому было принято решение расселить жителей и поднять вопрос дальнейшего использования здания.

Здание представляет собой общежитие с планировкой комнат, поэтому для перестройки здания необходимо будет разработать технический проект с перепланировкой жилых помещений, ликвидацией санузлов общего пользования и кухонь общего пользования.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В здании планируется оборудовать малогабаритные квартиры с объединенным санузлом и нишей для кухни, соответственно, в каждой малогабаритной квартире будут доступны все удобства", - рассказала Мутянко.

Впрочем, будет ли отремонтировано это здание, или же на его месте появится другое - пока неизвестно.

"Конечно, такие работы по перестройке трудоемки и финансово дороги, но это уже имеющееся здание с обеспеченной инфраструктурой, инженерными коммуникациями и находящимся в собственности самоуправления участком земли. Принимая во внимание все упомянутые аспекты, Рижская дума в ближайшее время должна будет принять решение - демонтировать имеющееся здание и построить новое, или же перестроить это согласно современным санитарно-техническим требованиям.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пока проводится комплекс организационно-технических мероприятий, здание будет временно законсервировано, чтобы предотвратить случаи попадания в здание посторонних лиц", - сообщила Ингрида Мутянко.

Галерея: Социальное общежитие в Кенграгсе

Так что скоро жители Кенгарагса смогут вздохнуть с облегчением - сейчас Стройуправа согласовывает карту работ по временной консервации, и уже в ближайшее время будут проведены соответственные работы.