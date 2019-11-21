Скандальный режиссер сцепилась с Собчак из-за абортов

Интервью журналистка сняла еще в октябре, перед третьими родами Валерии.

Ксения была удивлена тем, как сейчас выглядит кинорежиссер, ведь она внешне сильно изменилась. Раньше она была яркой, смелой и экстравагантной.

"Ну, конечно, когда ты обезьянка говорящая, ты всем нравишься, ты всех веселишь... Над тобой, конечно, поугорают, а потом домой пойдут к своей семье и будут нормальный образ жизни вести, а ты с этим как будешь жить всю жизнь?", - ответила Валерия на вопрос Ксении про ее внешность.

Режиссер призналась, что ее сейчас даже не всегда узнают.

"Я куда-то прихожу, и мне говорят: "О, Германика, мы вас представляли с дредами". А я их расплела лет десять назад", - вспоминает она.

Валерия подчеркивает, что не хочет зависеть от этого образа.

Некоторое время назад, чтобы пережить кризис Гай Германика обратилась к православной вере. Она не только стала регулярно посещать церковь, но и стала вести программу "Вера в большом городе" на канале "Спас".

Собчак не могла не затронуть тему религии, а после разговор плавно перетек в вопрос о суррогатном материнстве и аборте.

"Я считаю, что человек - не товар. В моем представлении суррогатное материнство - это торговля ребенком, человеком", - заявила Гай Германика.

Она объяснила, что либералы поддерживают аборты, но для самой Валерии - это дикость.

"Дикий постмодернизм, который не укладывается ни в какой пазл. Потому что они выступают за права человека, но первое право человека - это право на жизнь. Там такой же человек, там уже все заложено", - пояснила режиссер.

Собчак попыталась возразить Валерии и объяснить, что стоит позволить самой женщине решать рожать или нет. Бывают ситуации, когда женщину изнасиловали или у нее нет денег вырастить этого ребенка.

"Ты сравнила эмбрион, чистейший, божественный дар, с бабой, которая не несет ни за что ответственность, занимается сексом, беременеет и делает аборт", - воскликнула собеседница.

По мнению Гай Германики, подобная женщина сама нарушает рамки свободы.

"Она утилизировала плод, и это называется свобода. Вот это не рамки? Это просто самые вонючие, мерзкие, гниющие когти апокалипсиса, на мой взгляд. Это чудовищный, животный образ жизни. Ты в рамках свиньи живешь, если просто позанимался сексом, у тебя порвался презерватив, и ты пошел утилитарно сделал аборт, вышел и дальше продолжаешь жить", - резюмировала она.