ВИДЕО Tautumeitas обратились к поклонникам незадолго до полуфинала

Сегодня вечером мы будем держать кулаки за Tautumeitas, которые выступят во втором полуфинале конкурса "Евровидение" под четвертым номером. Девушки опубликовали в своем Instagram проникновенное видео, призывая поклонников со всей Европы поддержать их сегодня вечером.
В видеоролике Tautumeitas в "полной экипировке" и волшебных костюмах тепло обращается к Европе со словами: "Этот день наконец настал! Сегодня вечером мы выступим во втором полуфинале "Евровидения".
Мы в восторге!
Спасибо вам за вашу поддержку и веру в нас - латвийских фей. Наслаждайтесь шоу и не забудьте проголосовать за Латвию!"
Уже сообщалось, что сегодня вечером на сцену вместе с латвийскими девушками выйдут Финляндия, Австрия, Израиль, Мальта, Чехия, Австралия, Греция, Литва, Люксембург, Сербия, Ирландия, Армения, Дания, Грузия и Черногория.
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