ВИДЕО Tautumeitas обратились к поклонникам незадолго до полуфинала

В видеоролике Tautumeitas в "полной экипировке" и волшебных костюмах тепло обращается к Европе со словами: "Этот день наконец настал! Сегодня вечером мы выступим во втором полуфинале "Евровидения".

Мы в восторге!

Спасибо вам за вашу поддержку и веру в нас - латвийских фей. Наслаждайтесь шоу и не забудьте проголосовать за Латвию!"

Уже сообщалось, что сегодня вечером на сцену вместе с латвийскими девушками выйдут Финляндия, Австрия, Израиль, Мальта, Чехия, Австралия, Греция, Литва, Люксембург, Сербия, Ирландия, Армения, Дания, Грузия и Черногория.