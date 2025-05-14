Языковеды придумали латышский термин для смэш-бургера

Для обозначения блюда придумали два названия "тонкие бургеры" (plānburgeri) или "бургеры из тонкого мяса" (plāngaļas burgeri).



Эти варианты комиссии порекомендовали специалисты Центра государственного языка (ЦГЯ). Эксперт ЦГЯ Катрина Эрштике пояснила на заседании комиссии, что "это новая мода в приготовлении бургеров, когда котлета прижимается к жарочной поверхности и становится тонкой, как блин", - указывается в протоколе заседания.

Представитель ЦГЯ Артурс Крастиньш отметил, что с точки зрения пищевых технологий, если котлету плотно прижать к сковороде, то жир в мясе ведет себя по-другому, и вкус тоже меняется.

Член комиссии Марис Балтиньш считает, что корректнее использовать термин "plānburgers" (тонкий бургер), так как упоминать мясо не обязательно. Второй же вариант "plāngaļas burgers" (бургер из тонкого мяса) слишком многословен, - считает лингвист.

В свою очередь член комиссии Эдуард Цауна отмечает, что хотя визуально смэш-бургеры выглядят довольно объемными, котлетка в них плоская. Так что годится и термин "plāngaļas burgers".

В результате плодотворной дискуссии комиссия утвердила оба термина, как синонимы.