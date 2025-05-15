"Я с таким не сталкивался никогда". Актёр Николай Шестак о съёмках в Беларуси

Латвийский актёр Николай Шестак стал гостем подкаста "Бла Бла Бла", в котором рассказал о съёмках в Беларуси в заглавной роли в фильме "Купала".
Фильм был снят киностудией "Беларусьфильм", а последняя съёмочная смена состоялась в ночь с 29 на 30 июня 2019 года. К сожалению, фильм так и не вышел в широкий прокат.
После протестов в Беларуси в 2020 году фильм о белорусском поэте Янке Купале, которому принадлежит фраза "Жыве Беларусь!", которая сейчас в Беларуси является экстремистской, попытались "спрятать", но команда энтузиастов-хакеров каким-то образом выкрала черновую версию фильма (без графики, с плохим звуком, цветокоррекцией), выложила в сеть, и он быстро распространился среди протестного движения.
Во время подкаста "Бла Бла Бла" Шестак рассказал о гонораре, который ему платили во время съёмок.
"Я с таким не сталкивался никогда. Какая-то советская система... Во-первых, ты с документами идёшь получать деньги в какое-то окошко. Никто тебе не перечисляет деньги, тебе их в конверте дают", - вспоминает Шестак.
Актёр говорит, что они договорились на 360 евро за съёмочный день, хотя он был готов сниматься и бесплатно, потому что влюбился в сценарий и был готов работать за идею. Спустя две недели съёмок Шестак увидел свой контракт, в котором было указано - 700 евро за съёмочный день.
"Они сказали, что 340 в день уходит на моё проживание - квартира, еда, перелёты, билеты. Нашёл эту квартиру в объявлении. В месяц она стоила около 200 евро. Билеты посмотрел сколько стоят. Особенной еды какой-то не было. Подхожу к директору и прошу предоставить чеки, что вы на меня потратили", - говорит актёр.
"Я понимаю, что вам нужно зарабатывать. И вы уже что-то заработали. Вы видите - я на этих съёмках поседел, вроде профессионально выполняю свою работу. Я бы хотел полноценно получать свой гонорар, давайте с этого раза я получаю всё и сам покупаю себе билеты, ищу квартиру, кормлю и так далее".
В итоге белорусская сторона согласилась и в дальнейшем Шестак получал полную сумму и был сам себе менеджером.
У фильма планировалась большая фестивальная судьба, но в итоге большой премьеры так и не состоялось - теперь "Купалу" в интернете смотрят белорусы по всему миру.
Видео: Николай Шестак на подкасте "Бла Бла Бла"
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