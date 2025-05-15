"Я с таким не сталкивался никогда". Актёр Николай Шестак о съёмках в Беларуси

Фильм был снят киностудией "Беларусьфильм", а последняя съёмочная смена состоялась в ночь с 29 на 30 июня 2019 года. К сожалению, фильм так и не вышел в широкий прокат.

После протестов в Беларуси в 2020 году фильм о белорусском поэте Янке Купале, которому принадлежит фраза "Жыве Беларусь!", которая сейчас в Беларуси является экстремистской, попытались "спрятать", но команда энтузиастов-хакеров каким-то образом выкрала черновую версию фильма (без графики, с плохим звуком, цветокоррекцией), выложила в сеть, и он быстро распространился среди протестного движения.

Во время подкаста "Бла Бла Бла" Шестак рассказал о гонораре, который ему платили во время съёмок.

"Я с таким не сталкивался никогда. Какая-то советская система... Во-первых, ты с документами идёшь получать деньги в какое-то окошко. Никто тебе не перечисляет деньги, тебе их в конверте дают", - вспоминает Шестак.