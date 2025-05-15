ФОТО В Риге вручили престижную награду Baltic Awards

В номинации "Наука" обладателем "Балтийской Премии/Baltic Awards" стал Гедиминас Рачукайтис (Gediminas Račiukaitis).

В номинации "Архитектура" обладателем "Балтийской Премии/Baltic Awards" стали Маарья Каск и Ральф Лыоке (архитектурное бюро SALTO) (Maarja Kask & Ralf Lõoke).

В номинации "Искусство" обладателем "Балтийской Премии/Baltic Awards" стал дуэт художниц по фарфору Ингуны Скуи и Мелиссы Брейден (Ingūna Skuja & Melisa Braden, SKUJA BRADEN).

В номинации "Музыка" обладателем "Балтийской Премии/Baltic Awards" стал величайший латвийский композитор и пианист, известный и популярный во всем мире, автор более 3000 музыкальных произведений Раймондс Паулс.

Также на церемонии были вручены 2 больших приза "Балтийской Премии/Baltic Awards" за выдающийся вклад в развитие отрасли - композитору Раймонду Паулсу и режиссеру и продюсеру латвийского мультипликационного фильма "Поток" Гинту Зилбалодису и Матису Каже.

На торжественном событии присутствовали послы и представители посольств Объединенных Арабских Эмиратов, США, Китая, Австрии, Литвы, Италии, Азербайджана и Узбекистана. Гостями мероприятия стали многочисленные деятели культуры и представители деловых и общественных кругов.

Ведущим церемонии награждения "Балтийской Премии/Baltic Awards" стал Валдис Мелдерис.

Следующим мероприятием в рамках масштабного проекта "Балтийская Премия/Baltic Awards" станут летние концерты в Юрмале. 17 августа в 18:00 в Малом зале

к/з "Дзинтари" состоится концерт с участием самых ярких талантов, победителей конкурса "Таланты Инессы Галанте", а 17 августа в 20.00 в к/з "Дзинтари" - концерт "GALA GALANTE, ТРИ ТЕНОРА И ДРУЗЬЯ" с участием всемирно известных латвийских и зарубежных исполнителей.

Галерея: Вручение "Балтийской Премии/Baltic Awards"