Вайра Вике-Фрейберга создала собственную коллекцию ювелирных украшений

"Мы особенно гордимся тем, что эта коллекция была создана в сотрудничестве с одним из главных символов современной Латвии - Вайрой Вике-Фрейбергой, политиком, ученым и женщиной, которая понимает латышский образ жизни, - говорит Алина Сприньге, член правления Grenardi и дизайнер коллекции. -

С самого начала это была совместная работа, в которой г-жа Вике-Фрейберга принимала активное участие".

ФОТО: Aksels Zirnis un Ilmārs Znotiņš

Чентральной частью этой специальной коллекции ювелирных изделийявляется знак солнца, потому что это значимый и мощный источник вечного движения. Солнце для латышей - символ жизни и энергии творчества, что дает возможность развиваться и двигаться вперед.

"В жизни должно быть больше солнца и уверенности в своих силах и красоте!" - подчеркивает Вайра Вике-Фрейберга.

ФОТО: Aksels Zirnis un Ilmārs Znotiņš

При том, что при создании украшений использованы этнические мотивы и национальная символика, выглядят они очень современно. Адресована коллекция как женщинам, так и мужчинам: первым предлагаются крупные броши в национальном духе, вторым - драгоценные булавки, которые можно носить и на галстуке, и на лацкане пиджака.

Изделия выполнены из серебра и покрыты родием, розовым и желтым золотом. Они доступны в ценовом диапазоне от 48 до 144 евро.

В честь 101-го дня рождения Латвии ограниченным тиражом выпущена специальная серебряная брошь с покрытием из розового золота и белыми топазами - каждое изделие индивидуально пронумеровано и украшено инициалами Вайры Вике-Фрейберги.

ФОТО: Aksels Zirnis un Ilmārs Znotiņš