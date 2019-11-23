В Пардаугаве вор "обносил" машины, забирая рабочие инструменты

В сентябре в Иманте, Золитуде, Шампетерисе, Засулауксе и других районах Пардаугавы активизировался вор. Его жертвами стали владельцы автомобилей, которые оставляли в своих машинах рабочие инструменты, сообщает Degpunktā.
Полиция раскрыла, что зачастую в один день получала по несколько заявлений от владельцев обворованных автомобилей. Однако информации о том, кто мог совершить эти преступления, было очень мало.
"Эти инциденты были серией краж, потому что метод был единым. Во всех случаях похищенные предметы были в основном строительными инструментами", - рассказала начальник криминальной полиции Курземского района Государственной полиции Инга Зонберга.
Полиция начала расследование, в том районе, где орудовал преступник, даже патрулировал полицейский в гражданской одежде, но преступнику удалось избежать встречи с ними.
Кроме того, в участок обращалось все больше и больше пострадавших.
Всего за три месяца было зарегистрировано около 100 преступлений.
Полиция смогла задержать предполагаемого преступника в ноябре.
В настоящее время мужчина признался в 47 эпизодах преступления. В качестве меры пресечение в ожидании суда к нему применен арест. Скорее всего, учитывая количество преступлений и криминальное прошлое человека, в ближайшее время на свободу он не выйдет.
К сожалению, в этом случае только часть жертв вернут назад утраченное имущество, поскольку во всех случаях правонарушитель сразу после кражи избавлялся от наживы, передавая ее в ломбард или продавая первому встречному.
Видео: Сюжет Degpunktā о кражах в Пардаугаве