В Пардаугаве вор "обносил" машины, забирая рабочие инструменты

Полиция раскрыла, что зачастую в один день получала по несколько заявлений от владельцев обворованных автомобилей. Однако информации о том, кто мог совершить эти преступления, было очень мало.

"Эти инциденты были серией краж, потому что метод был единым. Во всех случаях похищенные предметы были в основном строительными инструментами", - рассказала начальник криминальной полиции Курземского района Государственной полиции Инга Зонберга.

Полиция начала расследование, в том районе, где орудовал преступник, даже патрулировал полицейский в гражданской одежде, но преступнику удалось избежать встречи с ними.

Кроме того, в участок обращалось все больше и больше пострадавших.

Всего за три месяца было зарегистрировано около 100 преступлений.

Полиция смогла задержать предполагаемого преступника в ноябре.

В настоящее время мужчина признался в 47 эпизодах преступления. В качестве меры пресечение в ожидании суда к нему применен арест. Скорее всего, учитывая количество преступлений и криминальное прошлое человека, в ближайшее время на свободу он не выйдет.

К сожалению, в этом случае только часть жертв вернут назад утраченное имущество, поскольку во всех случаях правонарушитель сразу после кражи избавлялся от наживы, передавая ее в ломбард или продавая первому встречному.