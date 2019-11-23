Велосипедистов ждут более строгие наказания за нарушения ПДД

Поправки с предложениями, которые также затронут и велосипедистов, были поддержаны депутатами во втором чтении.

Предложения Министерства внутренних дел предусматривают, что за неоправданный выезд на встречную полосу или неоправданный выезд с проезжей части, ставя под угрозу безопасность движения, будет применяться предупреждение или денежный штраф в размере от двух до шести штрафных денежных единиц, а для водителя другого транспортного средства - предупреждение или денежный штраф от пяти до 28 штрафных денежных единиц.

В свою очередь, за несоблюдение безопасного расстояния или интервала будут применять предупреждение или денежный штраф в размере от двух до шести штрафных денежных единиц для водителя велосипеда и предупреждение или штраф в размере от пяти до двадцати восьми штрафных денежных единиц для водителя другого транспортного средства.

Сейму еще предстоит рассмотреть поправки к Закону о дорожном движении в третьем чтении.