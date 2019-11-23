Сб, 23.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Велосипедистов ждут более строгие наказания за нарушения ПДД

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Велосипедистам в будущем придется считаться с более суровыми наказаниями и жесткими требованиями, со ссылкой на поддержанные Сеймом 21 ноября поправки в Законе о дорожном движении сообщает новостная редакция LSM.lv. 

Поправки с предложениями, которые также затронут и велосипедистов, были поддержаны депутатами во втором чтении.

Предложения Министерства внутренних дел предусматривают, что за неоправданный выезд на встречную полосу или неоправданный выезд с проезжей части, ставя под угрозу безопасность движения, будет применяться предупреждение или денежный штраф в размере от двух до шести штрафных денежных единиц, а для водителя другого транспортного средства - предупреждение или денежный штраф от пяти до 28 штрафных денежных единиц

В свою очередь, за несоблюдение безопасного расстояния или интервала будут применять предупреждение или денежный штраф в размере от двух до шести штрафных денежных единиц для водителя велосипеда и предупреждение или штраф в размере от пяти до двадцати восьми штрафных денежных единиц для водителя другого транспортного средства.

Сейму еще предстоит рассмотреть поправки к Закону о дорожном движении в третьем чтении.

Одна штрафная единица составляет 5 евро.

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