"Монстр и умеет манипулировать": Одна из жертв историка-убийцы Соколова дала интервью журналистам

Собеседница издания познакомились с Соколовым в 2004 году, когда ещё была студенткой. Позже у них завязались отношения, которые закончились насилием и угрозами со стороны Соколова. Согласно словам девушки, у неё с трудом получилось уйти от этих отношений, а после расставания она должна была от него скрываться.

Девушка мечты и ложь о смерти жены

"Мне рассказали его друзья, причем они были уверены, что я в курсе. Мы были на какой-то реконструкции, одна из спутниц его приятеля между делом упомянула, что супруга Соколова живет в Петербурге с ребенком. Для меня это было шоком. Когда мы начали отношения, он сказал, что, наконец, нашел девушку своей мечты и что до зимы наберется сил сделать мне предложение".

Галантный и заботливый, но всё ради себя

"Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. (..)

Он наряжал меня как куклу и показывал людям.

Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться".

Об отношениях с другими девушками

По словам девушки, Соколов не протежировал своих избранниц и они были для него "как красивый аксессуар":

"Заметьте, ведь никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию".

О контроле и насилии в отношениях

"Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье. Это было безумие. Он давит и делает это очень умно. К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована".

По словам девушки, историк не убил её только потому, что был женат и у него родился ребёнок.

Алкоголь и насилие

Бывшая возлюбленная Соколова рассказала, что Соколов "пил всегда". А в одну ночь, когда девушка собралась от него уйти, он привязал её к стулу, начал бить и оскорблять, поднёс утюг к лицу.

Реакция полиции

Позже ей удалось сбежать. По ее словам, она обратилась в полицию, написала заявление по факту случившегося, но там "просто не захотели с этим разбираться".

Преследование и окончательное расставание

Мужчина ещё какое-то время преследовал девушку, они пробыли вместе ещё год.

"Он монстр и умеет манипулировать, играть".

"Однажды я закатила очередную истерику, и он мне сказал: "Я тебя убью, сука". Это было так натурально, что у меня в голове что-то щелкнуло, и сбежала навсегда".