Кюзис об обысках на Центральном рынке: это не была случайная полицейская операция

Комментируя прошедшие на прошлой неделе обыски на Центральном рынке, Кюзис сообщил, что это был заключительный этап крупной операции по борьбе с незаконным оборотом акцизных товаров. Первая масштабная операция прошла на рынке в 2017 году, когда было проведено более 100 обысков и задержано более 10 человек. Это дело уже передано для уголовного преследования, однако, как признал начальник Госполиции, ситуация на Центральном рынке не улучшилась, и противоправные действия продолжались.

Теперь проведена еще одна большая операция, в рамках которой полиция задержала более десяти человек - должностных лиц, непосредственных торговцев незаконным товаром и представителей частной фирмы. Четверо задержанных арестованы, в том числе работники Центрального рынка, которые должны обеспечивать контроль на его территории, и руководители частного предприятия.

На вопрос, позволила ли данная операция подобраться к организаторам незаконной торговли, Кюзис не дал конкретного ответа, но отметил, что полиция долго готовила операцию и собирала доказательства.

Кюзис сообщил, что Rīgas Centrāltirgus (RCT) сдает в аренду часть территории частной компании, которая "занималась этими делами", а руководство рынка заявляет, что за то, что происходит на арендованной территории, больше не отвечает.

У полиции есть основания считать, что частная компания связана с криминальным миром и ведет организованную деятельность по незаконной торговле акцизными товарами. Кюзис призвал Рижскую думу рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать сдавать в аренду этой компании территорию рынка.

Также начальник Госполиции выразил надежду на то, что на этот раз операция принесет ощутимый результат в борьбе с торговлей нелегальным алкоголем и сигаретами.

Как сообщалось, 21 и 22 ноября полиция провела процессуальные действия в здании администрации и на территории Центрального рынка. В целом было проведено почти 80 обысков.

Председатель правления RCT Артис Друвиниекс выразил мнение, что обыски на Центральном рынке являются лишь одним из этапов более крупного расследования. По имеющейся у него информации, процессуальные действия проводились и в других местах, в том числе в ближайших окрестностях рынка.

На вопрос, есть ли у него информация о возможной причастности к делу руководителя службы внутренней безопасности рынка Максима Дановского, Друвиниекс ответил, что на работе Дановского после обысков не было, но официальных сведений о его местонахождении нет. Также у правления нет информации о том, есть ли среди задержанных другие работники предприятия.

В свою очередь Дановский подтвердил, что обыски прошли также по месту жительства ряда работников рынка, в том числе у него. Он после произведенных Госполицией процессуальных действий не был задержан, но к нему применен статус свидетеля.

Дановский подчеркнул, что служба внутренней безопасности RCT в последние годы вместе с Госполицией и полицией самоуправления Риги провела большую работу по предотвращению незаконной торговли сигаретами и спиртом на Центральном рынке.