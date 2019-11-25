Местные выборы в Гонконге: победила оппозиция

Согласно предварительным результатам, кандидаты от продемократических партий могут получить 288 из 452 депутатских мест.

В свою очередь места потеряли несколько влиятельных политиков, поддерживаемых центральным правительством Китая.

Особо больших достижений продемократические кандидаты добились в регионах, где проходили самые интенсивные протесты, направленные против правительства.

Несмотря на то, что протесты, продолжавшиеся с начала июня, привели к спаду экономики Гонконга, что частично вызвало падение числа туристов, итоги выборов свидетельствуют, что сторонников демократии по-прежнему большая часть жителей Гонконга.

Протестному движению удалось удачно мобилизовать новых избирателей, и с начала протестов в качестве избирателей зарегистрировалось более миллиона гонконговцев, которые ранее этого не делали.

Избирательный комитет сообщает, что из 4,1 миллиона обладающих правом голоса в выборах приняли участие более 2,9 миллионов избирателей или 71%, что является рекордной активностью.

В Гонконге с лета 2019 года продолжаются массовые протесты и беспорядки. Первоначально участники демонстраций выступали против законопроекта об экстрадиции в Китай (его официально отозвали в октябре), но затем перешли к более широким требованиям демократических реформ.