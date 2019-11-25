Местные выборы в Гонконге: победила оппозиция

24 ноября в Гонконге прошли выборы депутатов окружных советов. По итогам выборов с большим отрывом победили кандидаты от оппозиции, которые заняли большинство мест в 17 из 18 окружных советах, пишет dpa.
Согласно предварительным результатам, кандидаты от продемократических партий могут получить 288 из 452 депутатских мест.
В свою очередь места потеряли несколько влиятельных политиков, поддерживаемых центральным правительством Китая.
Особо больших достижений продемократические кандидаты добились в регионах, где проходили самые интенсивные протесты, направленные против правительства.
Несмотря на то, что протесты, продолжавшиеся с начала июня, привели к спаду экономики Гонконга, что частично вызвало падение числа туристов, итоги выборов свидетельствуют, что сторонников демократии по-прежнему большая часть жителей Гонконга.
Протестному движению удалось удачно мобилизовать новых избирателей, и с начала протестов в качестве избирателей зарегистрировалось более миллиона гонконговцев, которые ранее этого не делали.
Избирательный комитет сообщает, что из 4,1 миллиона обладающих правом голоса в выборах приняли участие более 2,9 миллионов избирателей или 71%, что является рекордной активностью.
В Гонконге с лета 2019 года продолжаются массовые протесты и беспорядки. Первоначально участники демонстраций выступали против законопроекта об экстрадиции в Китай (его официально отозвали в октябре), но затем перешли к более широким требованиям демократических реформ.
Граждане Гонконга хотят добиться права избирать именно руководство территории, что сейчас доверено Пекину. До этого выборы в окружные советы были крупнейшей возможностью для прямого голосования в Гонконге.