Число случаев АЧС в Латвии сократилось втрое

За десять месяцев 2019 года АЧС констатирована у 357 кабанов, в прошлом году за десять месяцев - у 961.

PVD отмечает, что это свидетельствует об улучшении эпидемиологической ситуации. Снижение заболеваемости АЧС связано с уменьшением популяции кабанов, так как на кабанов велась целенаправленная охота, а больные животные погибали.

Эпицентр заболеваемости АЧС находится сейчас на юге Курземе, в то время как в Латгале, Видземе и Земгале случаев АЧС в этом году было меньше.

Старший инспектор PVD Мартиньш Сержантс отметил, что дальнейшая целенаправленная охота на кабанов еще больше сократит популяцию, и существует теоретическая возможность избавиться от АЧС и не допустить второй волны болезни в будущем.

Среди свиней АЧС в этом году констатирована один раз - на ферме, где содержались 52 животных. Для сравнения, в 2018 году АЧС у свиней была выявлена в девяти хозяйствах, в целом пришлось ликвидировать 16 705 животных.