Пн, 25.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Роза Сябитова травмировалась на съемках шоу "Форт Боярд"

ФОТО: скриншот instagram.com/syabitova_roza

Самая известная сваха России, одна из ведущих программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд" - русской версии популярной французской телевизионной игры Fort Boyard.

Как сообщают российские СМИ, произошло это во время конкурса "Ветряная мельница", в рамках которого нужно проползти по крутящейся лопасти, достать из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть сейф. Роза Сябитова сорвалась в море и не смогла продолжать испытание.

Еще на этапе объяснения правил конкурса сваха нервно рассмеялась и несколько раз повторила: "Вообще с ума сошли". Ведущий шоу Сергей Шнуров заметил, что ни один участник в новом сезоне пока не справился с этим заданием.

Сябитова попробовала проползти по лопасти, однако почти сразу сорвалась и упала в воду.

Члены команды пытались подбодрить ее и напомнили, что она может продолжить испытание, однако телеведущая отказалась. "Я ударилась", - сказала она, а на вопрос: сильно ли? - лишь кивнула.

После этого испытание пришлось прервать.

Участницу уложили на пол. Коллеги по команде предположили, что она очень сильно ударилась о воду, когда упала с высоты в несколько метров. Шнуров потребовал, чтобы привели врачей. Прибывшие на место медики осмотрели Сябитову и оказали ей помощь. Они диагностировали у нее ушиб. На некоторое время ведущая "Давай поженимся!" выбыла из игры, однако вскоре вернулась и сумела справиться со следующим заданием.

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