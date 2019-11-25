Роза Сябитова травмировалась на съемках шоу "Форт Боярд"

Как сообщают российские СМИ, произошло это во время конкурса "Ветряная мельница", в рамках которого нужно проползти по крутящейся лопасти, достать из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть сейф. Роза Сябитова сорвалась в море и не смогла продолжать испытание.

Еще на этапе объяснения правил конкурса сваха нервно рассмеялась и несколько раз повторила: "Вообще с ума сошли". Ведущий шоу Сергей Шнуров заметил, что ни один участник в новом сезоне пока не справился с этим заданием.

Сябитова попробовала проползти по лопасти, однако почти сразу сорвалась и упала в воду.

Члены команды пытались подбодрить ее и напомнили, что она может продолжить испытание, однако телеведущая отказалась. "Я ударилась", - сказала она, а на вопрос: сильно ли? - лишь кивнула.

После этого испытание пришлось прервать.