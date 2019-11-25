Роза Сябитова травмировалась на съемках шоу "Форт Боярд"

Самая известная сваха России, одна из ведущих программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд" - русской версии популярной французской телевизионной игры Fort Boyard.
Как сообщают российские СМИ, произошло это во время конкурса "Ветряная мельница", в рамках которого нужно проползти по крутящейся лопасти, достать из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть сейф. Роза Сябитова сорвалась в море и не смогла продолжать испытание.
Еще на этапе объяснения правил конкурса сваха нервно рассмеялась и несколько раз повторила: "Вообще с ума сошли". Ведущий шоу Сергей Шнуров заметил, что ни один участник в новом сезоне пока не справился с этим заданием.
Сябитова попробовала проползти по лопасти, однако почти сразу сорвалась и упала в воду.
Члены команды пытались подбодрить ее и напомнили, что она может продолжить испытание, однако телеведущая отказалась. "Я ударилась", - сказала она, а на вопрос: сильно ли? - лишь кивнула.
После этого испытание пришлось прервать.
Участницу уложили на пол. Коллеги по команде предположили, что она очень сильно ударилась о воду, когда упала с высоты в несколько метров. Шнуров потребовал, чтобы привели врачей. Прибывшие на место медики осмотрели Сябитову и оказали ей помощь. Они диагностировали у нее ушиб. На некоторое время ведущая "Давай поженимся!" выбыла из игры, однако вскоре вернулась и сумела справиться со следующим заданием.
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Как я преодолевала страх на Форте Баярд? @tv_ctc . Знала секрет. . Страха не надо бояться. Сначала позволь ему завладеть тобой полностью, но только на минуту, а потом сбрось его и сделай то, что должен сделать! . Чего вы боитесь больше всего? . #розасябитова #фортбоярд #стс #преодолетьстрах #экстремальныешоу