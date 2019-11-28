По одному человеку судили о нашей стране: трижды королева красоты, рижанка Ольга

- Спортивные какие-то конкурсы были?

- Был конкурс на, скажем так, физическую подготовку: выдали красные купальники, но заранее предупредили, что нужно взять с собой красный шарф и прикрыться. Мы были в колготках под купальниками. Для скромности. Оценивали физическую форму как таковую. Тут не про пресс и подобное. Просто смотрели, следишь ли ты за собой.

- Что ещё оценивалось?

- Было несколько костюмов. Например, один наряд должебыл быть национальным, а второй - фантазийно-национальным (это как ты представляешь свою страну).

У меня был шёлковый костюм, на котором были изображены ассоциации, связанные с Латвией: деревья, море, янтарь. Во время демонстрации рассказала о достоянии страны.

Важнее костюма было только то, как ты его представишь.

Также нам дважды приходилось подготавливать более 80 подарков. Накрывали целый стол, где представляли свою страну. Я везла наши чаи ромашковые, шоколад, вафельные торты, конфеты в виде петушков. Всё латвийское. Нужно было рассказать, почему ты привёз именно эту еду, как у нас едят и что.

- А это всё за свой счёт?

- Да. Кроме меня все участницы приехали с целыми делегациями - со своими директорами, визажистами, парикмахерами.

ФОТО: Из личного архива Ольги Андре

- Это всё им страна предоставила?

- Кому-то страна, кому-то - спонсоры, а кто-то так же, как и я, был за свой счёт.

- Стали ли вы известны после победы в конкурсе?

- Я очень известна в Азии. (Смеется.) Там много статей про меня написали, но тут пока, кроме моих друзей, никто не знает.

Однако я понимаю, что теперь с этими достижениями могу мотивировать других людей. Хочу донести до них, что все возможно!

- А насколько на таких конкурсах люди вообще искренни?

- В Азии самые добрые и открытые люди. Они очень мне помогали. Например, я приехала без визажиста и парикмахера, готовилась только сама. Но вот перед последними двумя выходами девочка с Индии - непосредственная конкурентка - предложила своего визажиста мне и ещё одной участнице. С такой добротой и душой все относились.

На протяжении всего конкурса не чувствовалось, что ты находишься на соревновании, - скорее, в какой-то интернациональной семье.

ФОТО: Из личного архива Ольги Андре

Мы ездили и рассказывали о своей Родине. Я гордилась, что представляю страну, о которой никто не знает. Ко мне подходили и спрашивали - мол,

вы такая очаровательная, расскажите об этой стране. Где она находится? Я горжусь, что таким образом люди смогли узнать о нашей Латвии.

Это происходит со мной?

- Что почувствовали, когда вас объявили победительницей?

- Думаю, что меня больше шокировал не сколько момент победы, колько когдамы шли по залу с красной дорожкой. Она вся была в фотографах и операторах.