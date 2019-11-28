По одному человеку судили о нашей стране: трижды королева красоты, рижанка Ольга
С конца сентября по ноябрь этого года наша соотечественница стала победительницей сразу трёх конкурсов красоты международного масштаба. Она отправилась представлять Латвию на один из них, а в итоге стала лицом Европы! Только по одному человеку судили о нашей стране. Давайте же узнаем, кто она.
Она завоевала главный приз на конкурсе Missis Baltiс 2019 в Таллинне, награду 1-st Queens Globe Award в Дубае, а главное - получила титул Missis International 2019! Её зовут Ольга Андре, и ей 32 года.
Детская мечта
"Это была моя детская мечта, но я была очень не уверена в себе, мне всегда казалось, что это не для меня. Вот рискнула - и выиграла", - рассказывает Ольга.
Девушка никогда не была связана с модельным бизнесом и индустрией красоты.
Сама она является индивидуальным предпринимателем, работает удалённо с ИТ-компаниями, растит 10-летнего сына Дениса и последние несколько лет увлекается саморазвитием.
"Собственно, благодаря этим курсам (по саморазвитию. - Прим. ред.) я кардинально поменяла свою жизнь - ушла с офисной работы и начала работать на себя. Похудела более чем на 13 килогрпммов, улучшила самооценку. Потому я и начала участвовать в подобных конкурсах", - говорит обладательница нескольких титулов.
На конкурс Ольга попала почти случайно, увидев рекламу.
"Пролистала дальше - мол, это же не для меня. Я всегда относила себя к офисным работникам. И вот снова увидела рекламу и решила, что надо попробовать - когда, если не сейчас?"
- рассказала девушка.
Никому не сообщив о своем решении, рижанка отправила заявку. Однако за несколько дней до конкурса все-таки перестала это скрывать.
"Я, наверное, немного боялась реакции окружения, потому что в нашей офисной сфере - и модель на подиуме... Неизвестно, как отреагируют. Где-то внутренне побаивалась негативного отношения, потому и не хотела говорить", - призналась Ольга.
В итоге все отнеслись только хорошо. Так, Ольга сначала отправилась представлять Латвию на одном конкурсе, затем в Балтию - на другом, а в конце концов - в Европу на третьем.
Как рассказала теперь уже гордость страны, она латышка по бабушке, а её родители родом из Литвы, но со временем переехали в Латвию.
"И украинцы есть. Так что Европу представила полную", - шутит девушка.
О конкурсе Missis International 2019
- Что даёт победа в Missis International 2019?
- Конкурс даёт возможность участвовать в других подобных международных мероприятиях.
Когда выигрываешь такой конкурс, ты становишься его лицом. Весь год о тебе пишут и приглашают на различные мероприятия. Ты - лицо, на которое смотрят все остальные. Ты - пример.
- Что это даёт общественности?
- Когда ты только идёшь участвовать в этом конкурсе, тебя уже просят предоставить информацию о том, занимаешься ли ты благотворительностью, где участвуешь и какая у тебя социальная жизнь.
Я занимаюсь благотворительностью, но никогда не афишировала это. Просто считаю, что такие вещи люди делают в первую очередь для себя, а не на публику.
А там нужно было представить целое портфолио о том, что ты проделал. То есть я бы не смогла победить, если бы этим не занималась уже много лет.
Это буря эмоций! И полнейший шок... 😍 ᅠ Такого наплыва эмоций, которые моментально погружают тебя в эйфорию, и такую гордость...я ещё не испытывала !❤️ ᅠ Друзья, спасибо всем огромное, за вашу веру, и поддержку в меня! Безумно благодарна каждому, и крепко обнимаю прямо через экран!😍 Чуть позже все расскажу и напишу подробней, а пока.... Я стала победительницей MRS International международного конкурса TKS MRS International! Огромное спасибо организаторам за этот невероятный вечер и мою победу ❤️
- А что вы выиграли на конкурсе?
- В Синагпуре я выиграла 2000 долларов.
- Получается, это неправда, что в подобных конкурсах участвуют только люди из индустрии моды и красоты?
- Я не была в этой индустрии никогда. А вообще по-разному. Вот в Missis International участвовали детские консулы, кто-то, связанный с депутатами, - для них это хороший способ продвинуться. Они не были связаны с модельным бизнесом вообще.
Были те, кто имел детский опыт участия в конкурсах красоты и захотел его вспомнить. На этом конкурсе не было никого, кто прямо модель.
Насколько я понимаю, это (индустрия и конкурс. - Прим. ред.) - разные вещи, поскольку, когда ты модель, от тебя требуют больше - фигуру, внешность, лицо. А тут это составляло лишь пять баллов из ста.
- В интервью с финалистом "Мистер Мира" он рассказал, что у них было 5 критериев отбора. Какие были у вас?
- У нас не было ни одной фотосессии - внешний вид здесь не был настолько важен. Большую роль играло то, как ты себя представишь.
Каждый день - презентации: ты должна рассказывать о себе, своей стране и показывать, как ведёшь себя в незнакомой обстановке. И все на английском.
Не требовалось идеальное знание языка, но общаться нужно было свободно.
По критериям - 25 процентов из 100 - это твоя социальная жизнь. Первое портфолио - о достижениях в твоей жизни. Как раз там я рассказывала о том, что изменила свою жизнь, и приводила сравнения до/после. Второе - твоя социальная жизнь, как помогаешь. Третье - о том, как готовилась к конкурсу. Девушки приходили прям с огромными папками.
Организаторам конкурса важно, чтобы они могли гордиться своим победителем. Что это не просто красивая девочка, приехавшая откуда-то.
- А соцсети смотрели?
- Смотрели, но не требовали огромного числа подписчиков. Им было важно, чтобы все фото были приличные - то есть не стыдно зайти на твою страничку. В принципе, весь конкурс направлен на то, что ты - леди.
Моя чудесная, любимая и такая родная Москва😍😍😍! @anna_marya @irinaanovak спасибо за гостеприимство! @flygirl177 спасибо тебе за твои таланты и поддержку! @elenai_ Ольчик и многие другие с кем я успела встретится за это короткое время, я была безумно рада вас видеть. Жду следующей встречи 😘😘😘 @gomozova_evgeniya благодарю за перерождение!🙏
- Спортивные какие-то конкурсы были?
- Был конкурс на, скажем так, физическую подготовку: выдали красные купальники, но заранее предупредили, что нужно взять с собой красный шарф и прикрыться. Мы были в колготках под купальниками. Для скромности. Оценивали физическую форму как таковую. Тут не про пресс и подобное. Просто смотрели, следишь ли ты за собой.
- Что ещё оценивалось?
- Было несколько костюмов. Например, один наряд должебыл быть национальным, а второй - фантазийно-национальным (это как ты представляешь свою страну).
У меня был шёлковый костюм, на котором были изображены ассоциации, связанные с Латвией: деревья, море, янтарь. Во время демонстрации рассказала о достоянии страны.
Важнее костюма было только то, как ты его представишь.
Также нам дважды приходилось подготавливать более 80 подарков. Накрывали целый стол, где представляли свою страну. Я везла наши чаи ромашковые, шоколад, вафельные торты, конфеты в виде петушков. Всё латвийское. Нужно было рассказать, почему ты привёз именно эту еду, как у нас едят и что.
- А это всё за свой счёт?
- Да. Кроме меня все участницы приехали с целыми делегациями - со своими директорами, визажистами, парикмахерами.
- Это всё им страна предоставила?
- Кому-то страна, кому-то - спонсоры, а кто-то так же, как и я, был за свой счёт.
- Стали ли вы известны после победы в конкурсе?
- Я очень известна в Азии. (Смеется.) Там много статей про меня написали, но тут пока, кроме моих друзей, никто не знает.
Однако я понимаю, что теперь с этими достижениями могу мотивировать других людей. Хочу донести до них, что все возможно!
- А насколько на таких конкурсах люди вообще искренни?
- В Азии самые добрые и открытые люди. Они очень мне помогали. Например, я приехала без визажиста и парикмахера, готовилась только сама. Но вот перед последними двумя выходами девочка с Индии - непосредственная конкурентка - предложила своего визажиста мне и ещё одной участнице. С такой добротой и душой все относились.
На протяжении всего конкурса не чувствовалось, что ты находишься на соревновании, - скорее, в какой-то интернациональной семье.
Мы ездили и рассказывали о своей Родине. Я гордилась, что представляю страну, о которой никто не знает. Ко мне подходили и спрашивали - мол,
вы такая очаровательная, расскажите об этой стране. Где она находится? Я горжусь, что таким образом люди смогли узнать о нашей Латвии.
Это происходит со мной?
- Что почувствовали, когда вас объявили победительницей?
- Думаю, что меня больше шокировал не сколько момент победы, колько когдамы шли по залу с красной дорожкой. Она вся была в фотографах и операторах.
Миллион камер на тебя, все друг друга перебивают, чтобы сфотографировать лучше. У меня в руках два флага - Европы и Латвии. Иду и думаю: это моя жизнь? Это происходит со мной?
Я была в шоке, когда объявили - не верила. Эта победа для меня такая гордость. Там столько всего было: достижения в жизни, поведение... И вот понимаю, что это победа за твои заслуги, а не за то, что ты просто родилась красивой.
Как отнеслись близкие
- Семья поддерживала, помогала?
- Семья приезжала ко мне болеть, помогали в подготовке. Конкурс в Балтии прошёл в конце сентября. Я должна была лететь только в Дубай, а потом меня отправили ещё и в Сингапур.
На подготовку было что-то около полутора недель. Когда люди к этому готовились по полгода! Если бы не друзья и семья, не представляю, как бы я вообще справилась.
- А как ваши близкие отнеслись к победе? Муж?
- Я разведена, но бывший муж хорошо отнесся, поздравил. (Смеется.) Да, мы хорошо общаемся. Родители, конечно, гордятся.
Очень обрадовалась бабушка, она пытается меня на эти конкурсы с детства отправить. Всегда подкидывала какие-то вырезки из газет, где был какой-нибудь латвийский смотр. Я на это смотрела и думала - бабушкина любовь, конечно, зашкаливает. Куда я и на такой конкурс? (Смеется.) Мне всегда было смешно, всё выкидывала. А теперь она очень рада.
Брат и его жена поддерживали, безумно благодарна.
Вообще я чувствую такую любовь со всех сторон, что только ради того, чтобы узнать, как сильно тебя любят и поддерживают родные и близкие, стоило идти на конкурс.
- А как сын относится?
- Он рад, рассказал всем друзьям в школе. Изначально я только с ним по секрету поделилась и спросила, что он думает.
Он ответил: "Мама, ты точно победишь, я в тебя верю!". Он меня поддерживал больше всех.
Дальнейшие планы
Так как Ольга стала лицом конкурса, теперь она будет участвовать в мероприятиях от организаторов.
"Планирую больше работать и мотивировать других! Вообще всё, что я пытаюсь сказать -
не надо бояться, всё в этой жизни возможно! Я очень часто чего-то боялась, останавливалась, потом брала себя в руки и шла дальше. Как показывает практика, это всегда на пользу",
- с уверенностью говорит сегодня победительница уже нескольких конкурсов красоты.
И вот уже в четверг, 28 ноября, Ольга отправляется в Китай на конкурс MRS GLOBE 2019, чтобы представить Латвию и там. И мы очень надеемся, что именно она станет победительницей! Держим кулачки...
Галерея: Из личного архива Ольги Андре