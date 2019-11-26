В Европе не стихают разрушительные ливни; девять погибших

Во Французской Ривьере в понедельник несколько автодорог были закрыты из-за наводнений, а в реках Италии продолжилось повышение уровня воды.

Во французском департаменте Вар погибли четыре человека, в том числе женатая пара в возрасте выше 70 лет, автомобиль которых попал в наводнение. Еще один человек был найден мертвым в автомобиле и один погиб, когда в Средиземном море затонула французская спасательная лодка.

В Греции вечером в воскресенье и утром в понедельник мертвыми были найдены два человека, лодка которых попала в плохую погоду у порта Антирио в 250 километрах на запад от Афин.

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Еще две женщины в Греции погибли в результате бури на островах Эгейского моря. Одна из них умерла во время затопления подвальной комнате на острове Родос, а вторая утонула на острове Кос, когда пошла купаться.

На севере Италии одна женщина была найдена мертвой после того, как река Бормида унесла ее автомобиль. Спасатели искали возможных жертв и после того, как обрушение земли вызвало обрушения виадука у затопленного города Савоны.

В городе Павия в регионе Ломбардия продолжает подниматься уровень воды в реке Тичино, которая затопила улицы и вынудила часть жителей эвакуироваться.

В реках Франции уровень воды начал падать, но многие эвакуированные семьи еще не могли вернуться домой. Власти пытаются восстановить электроснабжение и очистить дороги от упавших деревьев и грязи.

В Греции сотни домов затопила после бури в районах на запад от Афин. Из-за сильных ливней и обрушения земли была закрыта автомагистраль, соединяющая города Патры и Афины.