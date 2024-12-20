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ФОТО и ВИДЕО В Норвегии пассажирский самолет едва не упал в море

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Самолет компании Norwegian Air Shuttle
Самолет компании Norwegian Air Shuttle Фото: @AEagle98704

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Молде, Норвегия, и остановился всего в нескольких метрах от воды. Причиной инцидента стали сильные порывы ветра и скользкая полоса. К счастью, обошлось без жертв.

Самолет Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 с 165 пассажирами и шестью членами экипажа на борту при посадке съехал с полосы примерно на 150 метров. Он остановился всего в 15 метрах от фьорда. Пассажиры были эвакуированы через аварийные трапы, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел вечером, когда самолет вылетел из Осло в 18:19 и спустя 44 минуты приземлился в Молде. Представитель авиакомпании заявила:

"Скользкая полоса и сильные порывы ветра стали причиной происшествия."

Аэропорт Молде расположен вблизи воды, и взлетно-посадочная полоса окружена водой с трех сторон.

53-летний пассажир Стиг Ваагбо рассказал норвежской газете Verdens Gang (VG):

"Когда мы садились, шел небольшой снег, но видимость была хорошей. Я заметил, что посадка произошла чуть дальше, чем обычно. Во время торможения двигатели ревели, а затем самолет немного накренился в сторону. Только после посадки я понял: "Мы всего в пяти метрах от воды.""

Полиция начала расследование причин инцидента, включая проверку технического состояния самолета и погодных условий. Также были проведены тесты на алкоголь для членов экипажа, результаты которых оказались отрицательными. Аэропорт был временно закрыт, пока специалисты устраняли последствия происшествия.

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