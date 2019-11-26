В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 млн фунтов

Как указал организатор британских лотерей National Lottery, Стив Томсон получил девятый крупнейший приз в истории лотерей в Великобритании.

42-летний мужчина рассказал, что сначала он не мог поверить в свою удачу.

В свою очередь жена строителя подумала, что ее муж выиграл 105 000 фунтов.

Женщина указала, что теперь семье гораздо легче будет навестить родственников, которые живут в Словакии.

Тем временем дети супружеской пары уже стали высказывать свои предложения, как потратить внушительный выигрыш.