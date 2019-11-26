Вт, 26.11.2019
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В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 млн фунтов

ФОТО: AP/Scanpix

В Великобритании строитель выиграл главный приз лотереи EuroMillions - 105 млн фунтов стерлингов (почти 123 млн евро). сообщает Sky News.

Как указал организатор британских лотерей National Lottery, Стив Томсон получил девятый крупнейший приз в истории лотерей в Великобритании.

42-летний мужчина рассказал, что сначала он не мог поверить в свою удачу. 

В свою очередь жена строителя подумала, что ее муж выиграл 105 000 фунтов. 

Женщина указала, что теперь семье гораздо легче будет навестить родственников, которые живут в Словакии. 

Тем временем дети супружеской пары уже стали высказывать свои предложения, как потратить внушительный выигрыш. 

Старший сын считает, что семья должна приобрести автомобиль Tesla, а восьмилетняя дочь Томсонов хочет iPhone розового цвета. 

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