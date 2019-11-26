В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 млн фунтов

В Великобритании строитель выиграл главный приз лотереи EuroMillions - 105 млн фунтов стерлингов (почти 123 млн евро). сообщает Sky News.
Как указал организатор британских лотерей National Lottery, Стив Томсон получил девятый крупнейший приз в истории лотерей в Великобритании.
42-летний мужчина рассказал, что сначала он не мог поверить в свою удачу.
В свою очередь жена строителя подумала, что ее муж выиграл 105 000 фунтов.
Женщина указала, что теперь семье гораздо легче будет навестить родственников, которые живут в Словакии.
Тем временем дети супружеской пары уже стали высказывать свои предложения, как потратить внушительный выигрыш.
Старший сын считает, что семья должна приобрести автомобиль Tesla, а восьмилетняя дочь Томсонов хочет iPhone розового цвета.