Мэр дал задание совету Rīgas satiksme: будет проведен дополнительный аудит убытков предприятия

Буров провел встречу с советом предприятия и поручил его членам обеспечить проведение дополнительного аудита, который, согласно заключению бюро присяжных адвокатов Novius, необходим для того, чтобы выяснить причинило ли бывшее правление Rīgas satiksme убытки предприятию и, если да, то в каком размере.

Результаты аудита должны быть готовы к февралю 2020 года.

Такое же задание совету Rīgas satiksme незадолго до своего отстранения от должности вице-мэра и держателя долей капитала дал депутат Рижской думы Вадим Баранник, однако представители предприятия так и не успели получить от него данное указание в письменной форме.