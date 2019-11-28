Протесты медиков: Сейм должен ответить!

В связи с инициацией роспуска Сейма и ситуацией, в которую попали медики, невольно приходит в голову аналогия с нездоровыми отношениями в семье. Например, есть муж, который вынуждает жену голодать и систематически ее избивает. В конце концов жена собирается и говорит, что уходит от мужа. Тогда муж, боясь потерять жену, якобы признает свои ошибки и обещает исправиться. Однако через какое-то время насилие повторяется.

В подобную ситуацию попали работники сферы здравоохранения. Насильственный муж, в данном случае Сейм и правительство, обещают переоценить систему зарплат и упорядочить ее, чтобы было достаточное для увеличения зарплат медиков финансирование.

Однако ранее прописанные в законе, но невыполненные обещания не внушают доверия, что что-то изменится.

Если подверженная насилию мужа жена может собраться и обратиться в полицию, которая в свою очередь может начать против мужа уголовный процесс, в результате чего он может получить реальный тюремный срок, то возможности медиков и общества не столь эффективны.

Сейчас в распоряжении медиков есть протесты, забастовки, очередные выборы в Сейм или инициация роспуска Сейма.

Протесты могут продолжаться, но как долго? Врач, без сомнения, - особо ответственная профессия.

От врачей зависят наши жизни. Эти люди просто не могут позволить себе протестовать долгое время.

И это уже не говоря о длительных и масштабных забастовках, так как таким образом были бы поставлены под угрозу жизни многих людей, чего ни врачи, ни общество в целом позволить не могут.

Находящиеся у власти политики это хорошо понимают. Однако депутаты Сейма очевидно не понимают, что такое хорошая демократия.

По мнению итальянского политолога Леонардо Морлиньо, есть несколько примет, характеризующих хорошую демократию. Одна из самых важных - ответственность политиков перед избирателями (1).

Ответственность как примета хорошей демократии предусматривает возможность направить по отношению к политикам результативные санкции. Главным образом под этим понимают выборы.

С их помощью у избирателей есть возможность наказать тех, кто не выполнил данные обещания, и выбрать таких представителей, которые лучше, чем другие представляли бы интересы избирателей.

Высказанный президентом Латвии Эгилсом Левитсом в передаче LTV Rīta panorāma аргумент, что в случае внеочередных выборов к власти придут те же самые, что и сейчас - не выдерживают критику. В результате выборов 13 Сейма сменились две трети депутатов. Нельзя исключать, что так же будет и в случае внеочередных выборов.

Конечно, выборы - всегда лотерея. Нельзя знать, как будут действовать представители народа, перед тем, как попадут к реальным корзинам власти. Но это не означает, что внеочередных выборов нужно бояться.