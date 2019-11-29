Пт, 29.11.2019
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Брока обещает бороться за национальные ценности и работая в коалиции с "Согласием"

Байба Брока

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Работая в коалиции Рижской думы, в которую входит и "Согласие", депутат Байба Брока обещает неизменно бороться за национальные ценности. 

Брока была избрана в думу по списку национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и была его кандидатом в мэры. После коррупционного скандала, случившегося этим летом, она работает как независимый дерутат.

Брока вместе с "Согласием", партией "Честь служить Риге" (ЧСР) и депутатским блоком "Риге!" подписала коалиционный договор. 

По ее словам, Брока разочаровалась в национальном объединении, так как оно отвернулось от нее, но сохранила хорошие отношения со многими членами объединения. 

Брока сказала, что в ее ценностях ничего не изменилось, и обещания, данные избирателям, важны. Например, национальное объединение обещало работать над переводом детских садов на латышских язык, и Брока планирует говорить об этом с "Согласием". 

Также она обещает добиваться увеличения пособия по рождению ребенка до 300 евро и введения одноразового пособия для первоклассников.

В Рижской думе вечером проходит внеочередное заседание по выборам нового вице-мэра, выражению доверия мэру Риги Олегу Бурову (ЧСР) и другим вопросам. 

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